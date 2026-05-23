Gran premio del Canada: vince Russel , sul podio Norris e Antonelli

Il pilota inglese , partito in pole ha mantenuto la testa della corsa dall’inizio al terine dei 23 giri previsti.
Antonelli in seconda posizione ha tentato a metà gara di superare il compagno di scuderia , sezna riuscirci , nella manovrà è andato fuori pista , e superato dal campione del Mondo Lando Norris (McLaren).Fuori dal podio, ha preso il quarto posto Oscar Piastri su McLaren, davanti a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quinto e sesto con la Ferrari. A punti sono andati anche Max Verstappen (Red Bull), settimo, e Arvid Lindblad (Racing Bulls), ottavo
Di seguito la classifica generale piloti aggiornata:
1 Andrea Kimi Antonelli Italia 106
2 George Russell Regno Unito 88
3 Charles Leclerc Monaco 63
4 Lando Norris Regno Unito 58
5 Lewis Hamilton Regno Unito 54
6 Oscar Piastri Australia 48
7 Max Verstappen Paesi Bassi 28
8 Oliver Bearman Regno Unito 17
9 Pierre Gasly Francia 16
10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10
11 Franco Colapinto 7
12 Arvid Lindblad Regno Unito 5
13 Isack Hadjar Francia 4
14 Carlos Sainz Jr. Spagna 4
15 Gabriel Bortoleto Brasile 2
16 Esteban Ocon Francia 1
17 Alexander Albon Thailandia 1
Classifica Costruttori
1Mercedes 194
2 Ferrari 117
3 McLaren 106
4 Red Bull Racing 32
5 Alpine 23
6 Haas F1 Team 18
7 Racing Bulls 15
8 Williams 5
9 Audi 2
10 Cadillac 0
11 Aston Martin 0