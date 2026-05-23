Gran premio del Canada: vince Russel , sul podio Norris e Antonelli

Il pilota inglese , partito in pole ha mantenuto la testa della corsa dall’inizio al terine dei 23 giri previsti.

Antonelli in seconda posizione ha tentato a metà gara di superare il compagno di scuderia , sezna riuscirci , nella manovrà è andato fuori pista , e superato dal campione del Mondo Lando Norris (McLaren).Fuori dal podio, ha preso il quarto posto Oscar Piastri su McLaren, davanti a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quinto e sesto con la Ferrari. A punti sono andati anche Max Verstappen (Red Bull), settimo, e Arvid Lindblad (Racing Bulls), ottavo

Di seguito la classifica generale piloti aggiornata:

1 Andrea Kimi Antonelli Italia 106

2 George Russell Regno Unito 88

3 Charles Leclerc Monaco 63

4 Lando Norris Regno Unito 58

5 Lewis Hamilton Regno Unito 54

6 Oscar Piastri Australia 48

7 Max Verstappen Paesi Bassi 28

8 Oliver Bearman Regno Unito 17

9 Pierre Gasly Francia 16

10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10

11 Franco Colapinto 7

12 Arvid Lindblad Regno Unito 5

13 Isack Hadjar Francia 4

14 Carlos Sainz Jr. Spagna 4

15 Gabriel Bortoleto Brasile 2

16 Esteban Ocon Francia 1

17 Alexander Albon Thailandia 1

Classifica Costruttori



1Mercedes 194

2 Ferrari 117

3 McLaren 106

4 Red Bull Racing 32

5 Alpine 23

6 Haas F1 Team 18

7 Racing Bulls 15

8 Williams 5

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0