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PISACANE GUARDA AL FUTURO: “CON IL CAGLIARI C’È MASSIMA FIDUCIA”
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PISACANE GUARDA AL FUTURO: “CON IL CAGLIARI C’È MASSIMA FIDUCIA”

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato anche del suo futuro sulla panchina rossoblù.

L’allenatore del Cagliari ha sottolineato il rapporto solido con la società, rimandando però ogni decisione al termine della stagione:

“Intanto finiamo il campionato ma con la società c’è un dialogo continuo e trasparente. Il mio legame con Cagliari va oltre un contratto. C’è massima fiducia. Ci incontreremo, anche per capire la volontà del club. Per parlare del mio futuro ci sarà tempo”.

Parole che confermano la serenità del rapporto tra Pisacane e il club rossoblù. L’obiettivo immediato resta chiudere al meglio il campionato, mentre il confronto sul futuro avverrà nelle prossime settimane.

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione
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