Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Aston Villa nella stroia: trionfo in Europa League, Emery conquista il quinto titolo Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Genoa, De Rossi: “Contro il Lecce giocheremo con serietà”
Inter, Frattesi problemiu muscolari non parte con i Nerazzurri alla volta del Dall’ARA

Inter, Frattesi problemiu muscolari non parte con i Nerazzurri alla volta del Dall’ARA

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

L’ultima partita stagionale dell’Inter perde uno dei suoi protagonisti più discussi. Davide Frattesi non partirà con la squadra per la trasferta contro il Bolognaa causa di un affaticamento agli adduttori che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione.

Qualche leggero allarme in particolare sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, ma l’assenza del Dall’Ara fotografa perfettamente un’annata complicata per l’ex Sassuolo. Nonostante una stagione chiusa dall’Inter con due trofei — scudetto e Coppa Italia — Frattesi non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu.

I numeri raccontano di un feeling mai realmente nato: 22 presenze in Serie A, appena 3 dal primo minuto e ben 14 partite trascorse interamente in panchina. Un utilizzo limitato che apre inevitabilmente interrogativi sul futuro del giocatore in vista del mercato estivo.

La sensazione, infatti, è che le strade possano separarsi nei prossimi mesi. L’Inter sta già valutando nuovi innesti per rinforzare il centrocampo e sul tavolo della dirigenza sarebbero finiti i nomi di Manu Koné e Curtis Jones, profili considerati ideali per il nuovo corso tecnico.

Contro il Bologna, Chivu dovrà inoltre rinunciare ad altri quattro elementi importanti della rosa: Manuel Akanji, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Denzel Dumfries, lasciati a riposo in vista degli impegni internazionali con le rispettive nazionali al prossimo Mondiale.

Per Frattesi, intanto, il finale sembra già scritto: l’estate sarà il momento della verità.

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Genoa, De Rossi: “Contro il Lecce giocheremo con serietà”

Maggio 23, 2026

Recommended for You

Genoa, De Rossi: “Contro il Lecce giocheremo con serietà”

Juventus in emergenza, Yildiz ko: salta il derby col Torino

Palladino tra orgoglio e addio: “Abbiamo riportato l’Atalanta in Europa”

Fiorentina, Vanoli apre al futuro: “Questa salvezza è frutto di un grande lavoro”

Pareggio al Franchi nell’ultima di campionato: Fiorentina e Atalanta chiudono sull’1-1

Dimarco domina la Serie A_MPV del Campionato e Inter padrona dei premi

Milinkovic-Savic vicne il premio faiy play: il gesto che ha commosso la Serie A