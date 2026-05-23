Inter, Frattesi problemiu muscolari non parte con i Nerazzurri alla volta del Dall’ARA

L’ultima partita stagionale dell’Inter perde uno dei suoi protagonisti più discussi. Davide Frattesi non partirà con la squadra per la trasferta contro il Bolognaa causa di un affaticamento agli adduttori che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione.

Qualche leggero allarme in particolare sulle condizioni del centrocampista nerazzurro, ma l’assenza del Dall’Ara fotografa perfettamente un’annata complicata per l’ex Sassuolo. Nonostante una stagione chiusa dall’Inter con due trofei — scudetto e Coppa Italia — Frattesi non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu.

I numeri raccontano di un feeling mai realmente nato: 22 presenze in Serie A, appena 3 dal primo minuto e ben 14 partite trascorse interamente in panchina. Un utilizzo limitato che apre inevitabilmente interrogativi sul futuro del giocatore in vista del mercato estivo.

La sensazione, infatti, è che le strade possano separarsi nei prossimi mesi. L’Inter sta già valutando nuovi innesti per rinforzare il centrocampo e sul tavolo della dirigenza sarebbero finiti i nomi di Manu Koné e Curtis Jones, profili considerati ideali per il nuovo corso tecnico.

Contro il Bologna, Chivu dovrà inoltre rinunciare ad altri quattro elementi importanti della rosa: Manuel Akanji, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu e Denzel Dumfries, lasciati a riposo in vista degli impegni internazionali con le rispettive nazionali al prossimo Mondiale.

Per Frattesi, intanto, il finale sembra già scritto: l’estate sarà il momento della verità.