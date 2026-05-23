Inter salvata da Diouf nel finale: spettacolo e sei gol al Dall’Ara

L’ultima giornata di Serie A regala emozioni e gol tra Bologna e Inter, protagoniste di un pirotecnico 3-3 al Dall’Ara.
In una serata dal clima speciale, fatta di possibili addii e applausi, i campioni d’Italia evitano la sconfitta grazie a un super Diouf, decisivo nel finale.
A rompere l’equilibrio ci pensa Dimarco al 22’, che festeggia il premio di MVP del campionato con una splendida punizione sotto l’incrocio. Il vantaggio nerazzurro però dura pochissimo: tre minuti più tardi Bernardeschi approfitta di una deviazione in area e firma l’1-1.
Il Bologna cresce e prima dell’intervallo completa la rimonta con Pobega, il cui tiro trova una serie di deviazioni che spiazzano Martinez. A inizio ripresa arriva anche il 3-1 rossoblù con uno sfortunato autogol di Zielinski.
Quando la gara sembra indirizzata verso la vittoria dei padroni di casa, sale in cattedra Diouf. Il francese prima crea l’azione che porta al gol di Esposito per il 3-2, poi all’86’ trova personalmente la rete del pareggio con un destro preciso sul primo palo.
Finisce così 3-3, tra applausi e saluti. L’Inter chiude il campionato con numeri offensivi impressionanti, mentre il Bologna conferma il proprio spirito combattivo davanti al pubblico del Dall’Ara.
IL TABELLINO
BOLOGNA-INTER 3-3
Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (21′ st Zortea); Helland (36′ st Helland), Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler (21′ st Moro), Pobega (21′ st Odgaard); Bernardeschi (43′ st Dallinga), Castro, Rowe. A disp.: Ravaglia, Pessina, Joao Mario, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All.: Italiano
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij (36′ st Topalovic), Carlos Augusto; Diouf, Barella (9′ st Mkhitaryan), Zielisnki, Sucic (29′ st Cocchi), Dimarco (9′ st Luis Henrique); Esposito, Lautaro (9′ st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Kaczmarski, Bastoni.
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 22′ Dimarco (I), 25′ Bernardeschi (B), 42′ Pobega (B), 3′ st aut. Zielinski (B), 19′ st Esposito (I), 41′ st Diouf (I)
Ammoniti: Lautaro (I), Mkhitaryan (B)