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Juventus in emergenza, Yildiz ko: salta il derby col Torino

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Brutta tegola per la Juventus alla vigilia del derby contro il Torino . Kenan Yıldız si è fermato per un problema al polpaccio accusato durante l’allenamento di giovedì e non sarà a disposizione per l’ultima gara di campionato.

Il numero 10 bianconero si è sottoposto agli esami al J Medical, che hanno evidenziato un quadro non rassicurante. Lo staff medico ha quindi optato per la prudenza, escludendo il suo impiego in una partita che potrebbe pesare nella corsa della squadra di Luciano Spalletti verso un piazzamento europeo, anche se la qualificazione in Champions League dipenderà anche dai risultati di Como 1907, AS Roma e AC Milan.

Preoccupazione anche in casa nazionale turca, dove il commissario tecnico Vincenzo Montella attende aggiornamenti in vista dei prossimi impegni internazionali. Il problema fisico dovrebbe infatti costringere Yıldız a uno stop di circa 2-3 settimane.

L’attaccante aveva già convissuto nelle ultime settimane con una tendinopatia, ma aveva continuato a scendere in campo stringendo i denti per aiutare la Juventus nei momenti più delicati della stagione.

Maggio 23, 2026
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