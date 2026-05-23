Fiorentina, Vanoli apre al futuro: “Questa salvezza è frutto di un grande lavoro”

La stagione della Fiorentina si è chiusa con il pareggio per 1-1 contro Atalanta ma al termine della sfida del Franchi i riflettori erano tutti puntati su Paolo Vanoli. L’allenatore viola, protagonista della rimonta che ha portato la squadra alla salvezza, è stato applaudito dai tifosi, un segnale forte in vista delle decisioni sul suo futuro.

Intervistato da Dazn dopo il match, Vanoli ha parlato con emozione dell’omaggio ricevuto dal pubblico fiorentino: “Ho apprezzato tantissimo quell’affetto. Conosco bene questa piazza, qui ho giocato e vissuto momenti importanti. So quanto abbiano sofferto i tifosi e per questo sono orgoglioso del percorso fatto insieme”.

Il tecnico ha poi sottolineato il valore del risultato raggiunto, ricordando le difficoltà trovate al suo arrivo sulla panchina viola: “Da quando sono arrivato abbiamo sempre dato il massimo. I risultati parlano chiaro: nessuno era riuscito a conquistare la salvezza partendo da una situazione simile”.

Nonostante il legame creato con l’ambiente, Vanoli ha lasciato intendere che il suo futuro dipenderà dalle valutazioni della società e dalle ambizioni del progetto tecnico. “Sono in Serie A da pochi anni e non mi interessa sponsorizzarmi mediaticamente: penso soltanto al lavoro. Però mi dispiacerebbe essere confermato solo per riconoscenza”.

Infine, il tecnico ha mandato un messaggio chiaro al club viola: “Dietro questa salvezza c’è stato un lavoro enorme. Adesso voglio costruire una squadra importante e competitiva”.