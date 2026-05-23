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Juventus, Spalletti e l’ultimo appello Champions: dentro o fuori il destino bianconero

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

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Il verdetto è vicino. Per la Juventus e per Spalletti è davvero l’ultima chiamata

La Juventus si gioca tutto nell’ultima curva della stagione e Luciano Spalletti è ormai davanti al suo “ultimo appello” per la Champions League. Dopo il crollo contro la Fiorentina, che ha fatto precipitare i bianconeri fuori dalla zona utile, il margine d’errore è svanito: serve una vittoria nel derby contro il Torino e una combinazione favorevole dagli altri campi.

La situazione è diventata critica: la squadra è scivolata dal terzo al sesto posto e ora non dipende più solo da sé stessa. Un fallimento nell’accesso alla Champions rappresenterebbe non solo un disastro sportivo, ma anche un duro colpo economico e progettuale per il club.

Spalletti, però, non arretra. Dopo la sconfitta ha parlato di prestazione “difficile da accettare” e ha chiesto maggiore lucidità e responsabilità alla squadra. All’interno della società, nonostante la pressione crescente, la dirigenza guidata da John Elkann continua a sostenere il tecnico, considerandolo centrale nel progetto anche in caso di mancata qualificazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club starebbe già lavorando a una rifondazione tecnica, con richieste precise del tecnico: un regista, un difensore di livello internazionale e un attaccante in grado di garantire continuità realizzativa. Ma tutto passa da una sola parola: Champions.

Il verdetto è vicino. Per la Juventus e per Spalletti è davvero l’ultima chiamata.

Maggio 23, 2026
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