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Il Bayern torna Re di Germania: 3-0 allo Stoccarda e Coppa di Germania a Kane
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Il Bayern torna Re di Germania: 3-0 allo Stoccarda e Coppa di Germania a Kane

Maggio 23, 2026
scritto daRedazione

Il Bayern Monaco torna a vincere la Coppa di Germania dopo sei anni e conquista la 21ª DFB-Pokal della sua storia, superando nettamente lo Stoccarda nella finale dell’Olympiastadion di Berlino.

Protagonista assoluto della serata è Harry Kane, autore di una straordinaria tripletta che decide il 3-0 finale e consegna ai bavaresi anche il “double” nazionale insieme alla Bundesliga.

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso senza reti, il Bayern accelera nella ripresa: Kane sblocca il match al 55’ con un colpo di testa su assist di Olise, poi raddoppia all’80’ con una giocata di grande qualità che chiude virtualmente la finale. Nel recupero arriva anche il sigillo definitivo su calcio di rigore, che completa la sua serata perfetta.

Per il Bayern di Vincent Kompany si tratta di un ritorno al successo nella coppa nazionale dopo sei stagioni di attesa, mentre per lo Stoccarda sfuma la possibilità di confermarsi campione dopo il trionfo dello scorso anno.

Una finale senza storia nella ripresa, che riporta il Bayern sul tetto della DFB-Pokal e conferma la forza del ciclo bavarese in Germania.

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