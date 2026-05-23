Playoff Serie A Basket, Trieste fora gara 5: Brescia K.O. 83 – 77 , serie sul 2 a 2

La sfida tra Pallacanestro Trieste e Pallacanestro Brescia nei playoff della Serie A di basket si allunga fino a gara 5. Trieste vince 83-77 e rimette tutto in equilibrio sul 2-2, rimandando il verdetto decisivo al PalaLeonessa.

La Lega Basket Serie A serie si è accesa soprattutto nella ripresa, dove i padroni di casa hanno trovato l’inerzia giusta con un terzo quarto da 28-18 che ha ribaltato l’andamento della gara. Brescia, però, non ha mollato e ha risposto fino al 72-72, prima del break decisivo firmato Trieste.

Il momento chiave arriva nel finale: un parziale di 11-5 dopo la parità, culminato con la tripla pesantissima di Juan Toscano-Anderson, che chiude di fatto la partita sull’83-77 a pochi secondi dalla sirena.

Per Brescia sfuma il primo match point per volare in semifinale contro l’Olimpia Milano, nonostante una buona prova corale con cinque giocatori in doppia cifra. Trieste, invece, sfrutta il fattore campo e rimanda tutto alla decisiva gara 5.

Ora la serie torna a Brescia: martedì 25 maggio al PalaLeonessa si giocherà una partita secca che vale l’accesso alle semifinali.