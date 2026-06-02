Conte, futuro in bilico dopo il Napoli: tra Nazionale, Turchia e Arabia offerte da capogiro

Conclusa la sua esperienza biennale sulla panchina del Napoli, Antonio Conte si ritrova nuovamente al centro delle voci di mercato. Il tecnico pugliese ha chiuso il ciclo azzurro con un bilancio prestigioso, arricchito dalla conquista di uno scudetto e della Supercoppa italiana, e ora sta valutando con attenzione le prossime mosse della sua carriera.

Tra le ipotesi (come riporta sportmediasdet.it sul tavolo resta anche la Nazionale italiana, con un possibile clamoroso ritorno dopo il biennio 2014-2016. Tuttavia, ogni discorso è al momento in stand-by: fino all’elezione del nuovo presidente della FIGC non potranno infatti essere avviate trattative ufficiali. Inoltre, la concorrenza è elevata, con Roberto Mancini tra i profili considerati per la panchina azzurra.

Nel frattempo, Conte sta esplorando anche alternative all’estero, dove non mancano proposte economicamente molto rilevanti. In Turchia, il Fenerbahce attraversa una fase di rilancio e, in caso di vittoria del candidato presidente Hakan Safi alle prossime elezioni del club, potrebbe tentare un assalto concreto al tecnico italiano. Il progetto prevederebbe anche la presenza di Paolo Maldini come consulente e un ingaggio da circa 15 milioni di euro a stagione.

Non meno ricche le opportunità provenienti dall’Arabia Saudita, dove sarebbero arrivate almeno un paio di offerte ancora più importanti, con cifre superiori ai 25 milioni di euro annui, in linea con i top ingaggi già presenti nella Saudi Pro League. Lo stesso Conte, in passato, aveva già lasciato intendere di non escludere un’esperienza nella lega saudita, aprendo alla possibilità di una nuova avventura internazionale.

Il futuro dell’allenatore resta dunque aperto, tra suggestioni azzurre, ambiziosi progetti europei e le sirene dorate del calcio arabo.