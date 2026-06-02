Roland Garros, Sabalenka lancia la sfida: Osaka si arrende, quarti raggiunti

Aryna Sabalenka continua a confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta al Roland Garros 2026. La numero uno del mondo ha superato con autorevolezza l’ostacolo Naomi Osaka negli ottavi di finale, conquistando l’accesso ai quarti grazie a una vittoria ottenuta in due set dopo una prestazione di alto livello.

Sul centrale di Parigi, il confronto tra due delle giocatrici più attese del torneo ha mantenuto le promesse della vigilia. Osaka ha provato a mettere in difficoltà la bielorussa soprattutto nelle prime battute dell’incontro, ma la maggiore continuità e solidità di Sabalenka hanno finito per fare la differenza. Dopo un primo set combattuto, la leader della classifica mondiale ha preso definitivamente il comando delle operazioni, chiudendo il match senza lasciare spazio alla rimonta della giapponese.

Nei quarti di finale Sabalenka troverà la russa Diana Shnaider, protagonista di una prova convincente contro Madison Keys. Dopo aver ceduto il secondo set, la tennista russa ha reagito con grande determinazione dominando il parziale decisivo e conquistando meritatamente il passaggio del turno.

Sorride anche Anna Kalinskaya, che ha dovuto lottare fino all’ultimo punto per piegare Anastasia Potapova in una delle partite più emozionanti della giornata. La russa ha mostrato carattere e sangue freddo nei momenti chiave, riuscendo a imporsi dopo oltre due ore di battaglia.

Prosegue intanto la splendida avventura della polacca Maja Chwalinska. Partita dalle qualificazioni, la giovane tennista continua a stupire e, grazie al successo sulla francese Diane Parry, si è guadagnata uno storico posto tra le migliori otto del torneo. Una favola sportiva che sta catturando l’attenzione del pubblico parigino.

Con il quadro dei quarti che prende forma, il torneo femminile entra nella sua fase più spettacolare, con Sabalenka sempre più candidata al titolo ma con diverse outsider pronte a contendersi un posto nella storia del Roland Garros.