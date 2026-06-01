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Roland Garros 2026, Zverev avanza ai quarti: ora sfida la sorpresa Jodar

Giugno 1, 2026
scritto daRedazione

Alexander Zverev continua la sua corsa al Roland Garros 2026 senza incontrare grandi ostacoli. Il tennista tedesco ha superato Jesper de Jong in tre set, imponendosi con il punteggio di 7-6(3), 6-4, 6-1 in due ore e quattordici minuti di gioco. Zverev ha mostrato sicurezza nei momenti chiave, conquistando il primo set al tie-break e controllando poi con autorità i successivi parziali.

Ai quarti di finale lo attende Rafael Jodar, giovane spagnolo capace di una rimonta spettacolare contro il connazionale Pablo Carreno Busta. Jodar ha perso i primi due set 4-6, 4-6, ma ha reagito con forza, aggiudicandosi i tre successivi 6-1, 6-2, 6-2 dopo una sfida durata tre ore e quarantuno minuti.

Il confronto tra Zverev e Jodar promette equilibrio e spettacolo: da un lato l’esperienza e la solidità del tedesco, dall’altro l’entusiasmo e la freschezza della rivelazione spagnola, pronti a infiammare la terra rossa parigina.

Giugno 1, 2026
scritto daRedazione
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