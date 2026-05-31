Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
PSG, ANCORA SUL TETTO D’EUROPA: TRIONFO AI RIGORI CONTRO L’ARSENAL E CHAMPIONS BIS PER LUIS ENRIQUE Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
PSG, ANCORA SUL TETTO D’EUROPA: TRIONFO AI RIGORI CONTRO L’ARSENAL E CHAMPIONS BIS PER LUIS ENRIQUE
Italvolley maschile: chiude la fase di preparazione con una sconfitta a Bergamo
Moto2, GP Mugello: Gonzalez vince e Vietti incanta con una rimonta da brivido

Italvolley maschile: chiude la fase di preparazione con una sconfitta a Bergamo

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione

La nazionale italiana maschile di pallavolo ha concluso il ciclo di amichevoli in Italia con una sconfitta per 3-0 contro Bergamo nel BPER Test Match, disputato davanti a oltre 3.000 spettatori alla ChorusLife Arena. I parziali della gara sono stati 26-24, 25-23 e 25-21, e la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi chiude così questo periodo di test con un bilancio di due vittorie e una sconfitta.

Questa partita segna la conclusione della fase di preparazione iniziata a Cavalese lo scorso 20 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, gli azzurri si ritroveranno giovedì 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, prima di partire per il Canada il 6 giugno, dove prenderanno parte alla prima settimana della Volleyball Nations League 2026.

Nonostante la sconfitta di Bergamo, la squadra può guardare con fiducia alla VNL, forte dell’esperienza accumulata in questo periodo di allenamenti e test match.

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

PSG, ANCORA SUL TETTO D’EUROPA: TRIONFO AI RIGORI CONTRO L’ARSENAL E CHAMPIONS BIS PER LUIS ENRIQUE

Maggio 31, 2026
Articolo successivo

Moto2, GP Mugello: Gonzalez vince e Vietti incanta con una rimonta da brivido

Maggio 31, 2026

Recommended for You

FIPAV – CSI : storico accordo per far crescere la Pallavolo in Italiana

Italvolley Volley Femminile da urlo: Polonia battuta al tie-break, trionfo azzurro alla Aequilibrium Cup

Italvolley femminile dominante a Genova: battuta la Turchia 3-1, ora sfida decisiva con la Polonia

Volleyball Nations League 2026, l’Italia svela i 30 convocati: De Giorgi guida la corsa azzurra verso le Finals

Volley- Perugia domina l’Europa: la Sir è ancora sul tetto della Champions

Velasco convince ancora: Italia spettacolo a Novara, Francia battuta 3-0

Volley, Perugia d urlo:3-0 al Projekt Varsavia è finale di Champions” Giannelli e Plotnytskyi trascinano i campiondi d’Italia

Italia travolgente: la Francia si arrende al debutto delle Azzurre di Velasco