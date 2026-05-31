Italvolley maschile: chiude la fase di preparazione con una sconfitta a Bergamo

La nazionale italiana maschile di pallavolo ha concluso il ciclo di amichevoli in Italia con una sconfitta per 3-0 contro Bergamo nel BPER Test Match, disputato davanti a oltre 3.000 spettatori alla ChorusLife Arena. I parziali della gara sono stati 26-24, 25-23 e 25-21, e la squadra guidata da Ferdinando De Giorgi chiude così questo periodo di test con un bilancio di due vittorie e una sconfitta.

Questa partita segna la conclusione della fase di preparazione iniziata a Cavalese lo scorso 20 maggio. Dopo qualche giorno di riposo, gli azzurri si ritroveranno giovedì 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, prima di partire per il Canada il 6 giugno, dove prenderanno parte alla prima settimana della Volleyball Nations League 2026.

Nonostante la sconfitta di Bergamo, la squadra può guardare con fiducia alla VNL, forte dell’esperienza accumulata in questo periodo di allenamenti e test match.