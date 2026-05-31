Moto2, GP Mugello: Gonzalez vince e Vietti incanta con una rimonta da brivido

Il Gran Premio d’Italia a Mugello nella classe Moto2 ha regalato emozioni e sorprese fino all’ultimo giro. La vittoria è andata a Manuel Gonzalez del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che con questo successo allunga il vantaggio in classifica mondiale, portandosi a +34,5 su Izan Guevara e +36,5 su Celestino Vietti.

Il vero spettacolo della giornata lo ha regalato Celestino Vietti, autore di una rimonta straordinaria dalla 16ª alla seconda posizione. Penalizzato da un contatto che gli aveva fatto perdere ulteriori posizioni, il pilota italiano del team SpeedRS ha dimostrato determinazione e talento, tagliando il traguardo alle spalle di Gonzalez e conquistando l’applauso dei tifosi. A completare il podio è stato Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.

La gara non è stata priva di colpi di scena: Ivan Ortola, in lotta per il podio, è stato costretto al ritiro a due giri dal termine, mentre la Top 10 è stata completata da Senna Agius 4°, Filip Salac 5°, Alonso Lopez 6°, Izan Guevara 7°, Barry Baltus 8°, Collin Veijer 9° e Deniz Oncu 10°. Tra gli altri italiani, Tony Arbolino ha chiuso 11°, Luca Lunetta 16°.

Con questa vittoria, Gonzalez consolida il primato in campionato, mentre Vietti conferma di essere uno dei protagonisti più emozionanti della stagione, capace di trasformare una partenza difficile in una prova spettacolare. Il GP del Mugello resterà nella memoria per sorpassi mozzafiato, strategie vincenti e una rimonta da cardiopalma che ha infiammato i tifosi italiani.

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 35:12.31 2 13 Celestino Vietti Mb Conveyors Speedrs Team +5.327 3 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +5.462 4 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +5.479 5 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +7.568 6 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +9.987 7 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +10.952 8 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +15.463 9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +16.428 10 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +19.587 11 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +19.603 12 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +20.302 13 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +22.233 14 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +22.253 15 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +22.874 16 32 Luca Lunetta Mb Conveyors Speedrs Team +25.332 17 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +25.372 18 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +25.944 19 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +28.843 20 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +28.862 21 10 Unai Orradre Qjmotor – Green Power – Msi +35.661

Classifica Top 10

1 Manuel Gonzalez 129.5 2 Izan Guevara 95 3 Celestino Vietti 93 4 Senna Agius 78 5 Daniel Holgado 70 6 David Alonso 58 7 Ivan Ortola 52.5 8 Alonso Lopez 49.5 9 Collin Veijer 36.5 10 Daniel Munoz 36

Classifica Team