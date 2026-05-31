Moto2, GP Mugello: Gonzalez vince e Vietti incanta con una rimonta da brivido

Il Gran Premio d’Italia a Mugello nella classe Moto2 ha regalato emozioni e sorprese fino all’ultimo giro. La vittoria è andata a Manuel Gonzalez del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che con questo successo allunga il vantaggio in classifica mondiale, portandosi a +34,5 su Izan Guevara e +36,5 su Celestino Vietti.
Il vero spettacolo della giornata lo ha regalato Celestino Vietti, autore di una rimonta straordinaria dalla 16ª alla seconda posizione. Penalizzato da un contatto che gli aveva fatto perdere ulteriori posizioni, il pilota italiano del team SpeedRS ha dimostrato determinazione e talento, tagliando il traguardo alle spalle di Gonzalez e conquistando l’applauso dei tifosi. A completare il podio è stato Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.
La gara non è stata priva di colpi di scena: Ivan Ortola, in lotta per il podio, è stato costretto al ritiro a due giri dal termine, mentre la Top 10 è stata completata da Senna Agius 4°, Filip Salac 5°, Alonso Lopez 6°, Izan Guevara 7°, Barry Baltus 8°, Collin Veijer 9° e Deniz Oncu 10°. Tra gli altri italiani, Tony Arbolino ha chiuso 11°, Luca Lunetta 16°.
Con questa vittoria, Gonzalez consolida il primato in campionato, mentre Vietti conferma di essere uno dei protagonisti più emozionanti della stagione, capace di trasformare una partenza difficile in una prova spettacolare. Il GP del Mugello resterà nella memoria per sorpassi mozzafiato, strategie vincenti e una rimonta da cardiopalma che ha infiammato i tifosi italiani.
Classifica Top 10
|1
|Manuel Gonzalez
|129.5
|2
|Izan Guevara
|95
|3
|Celestino Vietti
|93
|4
|Senna Agius
|78
|5
|Daniel Holgado
|70
|6
|David Alonso
|58
|7
|Ivan Ortola
|52.5
|8
|Alonso Lopez
|49.5
|9
|Collin Veijer
|36.5
|10
|Daniel Munoz
|36
Classifica Team
|1
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|220
|2
|BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|106
|3
|CFMOTO Inde Aspar Team
|84
|4
|ITALJET Gresini Moto2
|58
|5
|Italtrans Racing Team
|57
|6
|REDS Fantic Racing
|57
|7
|Red Bull KTM Ajo
|50
|8
|OnlyFans American Racing Team
|48
|9
|Beta Tools SpeedRS Team
|38
|10
|ELF Marc VDS Racing Team
|34