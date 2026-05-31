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Moto2, GP Mugello: Gonzalez vince e Vietti incanta con una rimonta da brivido

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione

Il Gran Premio d’Italia a Mugello nella classe Moto2 ha regalato emozioni e sorprese fino all’ultimo giro. La vittoria è andata a Manuel Gonzalez del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che con questo successo allunga il vantaggio in classifica mondiale, portandosi a +34,5 su Izan Guevara e +36,5 su Celestino Vietti.

Il vero spettacolo della giornata lo ha regalato Celestino Vietti, autore di una rimonta straordinaria dalla 16ª alla seconda posizione. Penalizzato da un contatto che gli aveva fatto perdere ulteriori posizioni, il pilota italiano del team SpeedRS ha dimostrato determinazione e talento, tagliando il traguardo alle spalle di Gonzalez e conquistando l’applauso dei tifosi. A completare il podio è stato Daniel Holgado con la Kalex del team CFMOTO Aspar.

La gara non è stata priva di colpi di scena: Ivan Ortola, in lotta per il podio, è stato costretto al ritiro a due giri dal termine, mentre la Top 10 è stata completata da Senna Agius 4°, Filip Salac 5°, Alonso Lopez 6°, Izan Guevara 7°, Barry Baltus 8°, Collin Veijer 9° e Deniz Oncu 10°. Tra gli altri italiani, Tony Arbolino ha chiuso 11°, Luca Lunetta 16°.

Con questa vittoria, Gonzalez consolida il primato in campionato, mentre Vietti conferma di essere uno dei protagonisti più emozionanti della stagione, capace di trasformare una partenza difficile in una prova spettacolare. Il GP del Mugello resterà nella memoria per sorpassi mozzafiato, strategie vincenti e una rimonta da cardiopalma che ha infiammato i tifosi italiani.

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
118Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp35:12.31
213Celestino ViettiMb Conveyors Speedrs Team+5.327
396Daniel HolgadoCfmoto Inde Aspar Team+5.462
481Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+5.479
512Filip SalacOnlyfans American Racing Team+7.568
621Alonso LopezItaljet Gresini Moto2+9.987
728Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+10.952
87Barry BaltusReds Fantic Racing+15.463
995Collin VeijerRed Bull Ktm Ajo+16.428
1053Deniz OncuElf Marc Vds Racing Team+19.587
1114Tony ArbolinoReds Fantic Racing+19.603
1299Adrian HuertasItaltrans Racing Team+20.302
1398Jose Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+22.233
1416Joe RobertsOnlyfans American Racing Team+22.253
1584Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia Rw Racing Team+22.874
1632Luca LunettaMb Conveyors Speedrs Team+25.332
173Sergio GarciaItaljet Gresini Moto2+25.372
1880David AlonsoCfmoto Inde Aspar Team+25.944
1954Alberto FerrandezBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+28.843
2017Daniel MunozItaltrans Racing Team+28.862
2110Unai OrradreQjmotor – Green Power – Msi+35.661

Classifica Top 10

1Manuel Gonzalez129.5
2Izan Guevara95
3Celestino Vietti93
4Senna Agius78
5Daniel Holgado70
6David Alonso58
7Ivan Ortola52.5
8Alonso Lopez49.5
9Collin Veijer36.5
10Daniel Munoz36

Classifica Team

1LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP220
2BLU CRU Pramac Yamaha Moto2106
3CFMOTO Inde Aspar Team84
4ITALJET Gresini Moto258
5Italtrans Racing Team57
6REDS Fantic Racing57
7Red Bull KTM Ajo50
8OnlyFans American Racing Team48
9Beta Tools SpeedRS Team38
10ELF Marc VDS Racing Team34
Maggio 31, 2026
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