2026 Hero Uci marathon world cup: sui Pirenei braccia alzate pper Valero e Weinbeer

Lo spagnolo David Valero Serrano e la svizzera Anna Weinbeer conquistano la Naturland Andorra, terza prova della HERO UCI Marathon Cup, che si è svolta su un anello che gli atleti hanno ripetuto tre volte. Sul podio maschile si è parlato spagnolo con il colombiano Leo Paez secondo classificato e terzo gradino per il messicano Jose Gerardo Ulloa Arevalo. Tra le donne la piazza d’onore per la spagnola Natalia Fischer e terza l’italiana Claudia Peretti.

Entrambi i vincitori di giornata indossano la maglia rossa di leader della classifica generale che vestiranno al prossimo appuntamento alla HERO Südtirol Dolomites del 13 giugno.

Andorra – domenica 31 maggio 2026 – Con l’appuntamento di Naturland Andorra di quest’oggi siamo a metà percorso della 2026 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup e si delineano all’orizzonte i pretendenti al successo finale. Non prima però di aver ammirato un podio maschile dall’intero idioma spagnolo e aver rilevato lo strapotere di una atleta.

Ma andiamo con calma. Sono stati 123 i biker delle categorie Elite e Master Licence, provenienti da 28 nazioni, che si sono schierati al via della gara sulla distanza di 68 km con 2.145 metri di dislivello e che sono iscritti al circuito di Coppa del Mondo. Come in tutte le prove del calendario marathon, anche ad Andorra hanno avuto accesso alla gara anche gli amatori che hanno preso il via dal cuore della struttura sportiva del Naturland Bike Center.

David Valero Serrano – ph credit wisthaler.com

La gara si è svolta su un anello di circa 22 chilometri da ripetersi tre volte, una soluzione apprezzata da tecnici per la logistica dell’assistenza, ma soprattutto dagli atleti perché hanno potuto così studiare una precisa strategia di gara: un primo giro per prendere confidenza con il tracciato, un secondo per sfoltire il gruppo dei pretendenti e l’ultimo per dare sfogo alle ultime energie rimaste. Ed è quanto sembra aver pianificato lo spagnolo David Valero Serrano del Klimatiza Orbea Team, che ha lasciato sfogare gli avversari come il norvegese Eskil Evensen-Lie e altri nomi di spicco, tra cui il leader di Coppa del Mondo, Wout Alleman. Nell’ultima tornata l’iberico si è così trovato in testa a guidare un plotone composto dall’evergreen Leo Paez del team Leecougan Basso Factory Racing, Dario Cherchi e Samuele Porro entrambi del Klimatiza Orbea Team. Sull’ultima salita i due italiani hanno ceduto al rinvenire di due outsider come lo svizzero Martin Fanger e il messicano (ma con residenza ad Andorra) Jose Gerardo Ulloa Arevalo, che pare non soffrire la quota vista la partecipazione con vittoria a una prova XCO del giorno prima nell’impianto di Naturland. Sullo strappo in salita a cinque chilometri dal traguardo ecco l’attacco di Valero che ha staccato di una quindicina di secondi il colombiano Paez che non è più riuscito a ricucire: sotto il traguardo le braccia alzate sono le sue e il tempo finale è di 2:57:45.

«Felice di averla spuntata anche perché, nella mia carriera, ho sempre sofferto la quota, ma quest’anno ho fatto un periodo di preparazione a Sierra Nevada, non lontano da casa mia, ed evidentemente oggi raccolgo i frutti di quel lavoro» è il commento a freddo di David Valero.

Podio Men Elite, da sinsitra: Leo Paez, David Valero Serrano e Jose Gerardo Ulloa Arevalo – ph credit wisthaler.com

Piazza d’onore per Leo Paez della squadra Leecougan Basso Factory Racing che qui, lo scorso anno, ha dominato la gara, dimostrando così che la quota di 2.000 metri è il suo terreno ideale: «Con questo stato di forma ci vediamo alla HERO Dolomites con ottimismo» il commento post gara del colombiano. A completare il terzetto da premiazioni la sorpresa di giornata, il messicano Jose Gerardo Ulloa Arevalo con un tempo finale di 3:00:06 che completa un podio “latino” in terra di Andorra.

Con la vittoria di oggi è David Valero a indossare la maglia rossa di leader provvisorio di classifica generale, strappata al belga Wout Alleman, oggi solo dodicesimo, ma staccato di soli 5 punti dall’iberico: se ne riparla tra due settimane sulle Dolomiti.

Anna Weinbeer – ph credit wisthaler.com

Tra le donne il successo è andato ancora una volta all’elvetica Anna Weinbeer portacolori del KTM Spada Powered By Brenta Brakes, che ha concluso l’impegnativo tracciato di gara con il tempo di 3:34:08, al suo terzo successo consecutivo in Coppa del Mondo. Dopo essere stata in scia (anche con un ritardo di 40 secondi) della polacca Paula Gorycka – Kurmann nell’ultimo giro ha aperto il gas azzerando le velleità della avversaria.

«Una gara molto, molto dura, anche per la temperatura, ma sono riuscita a mantenere una andatura regolare facendo la mia gara – sono le parole della vincitrice – sto vivendo un momento fantastico della mia vita, anche perché sono circondata dall’affetto dei miei cari. Sono contenta, ovviamente, di aver confermato la leadership di Coppa del Mondo, ma non guardo troppo al calendario: mi godo le singole gare a cui partecipo».

Il podio femminile è stato completato dalla spagnola Natalia Fischer staccata di 51″67 dalla vincitrice (esausta al traguardo anche per l’elevata temperatura della giornata) e terza posizione per l’italiana Claudia Peretti con il tempo di 3:36:08 al suo primo podio in una prova della HERO UCI Marathon World Cup. Quarta (per la terza volta) la polacca Gorycka – Kurmann. Quinta piazza per la detentrice della Coppa del Mondo, l’olandese Rosa Van Doorn, al rientro dopo un infortunio che l’ha tenuta lontana dalla precedente gara di Capoliveri.

Podio Women Elite, da sinistra:Natalia Fischer, Anna Weinbeer e Claudia Peretti – ph credit wisthaler.com

Spettacolo anche tra i Master Licence, dove il primato è stato conquistato dallo spagnolo Xavier Calaf Garcia nella prova maschile e dalla britannica Sophie Johnson tra le donne iscritte.

Le emozioni della Coppa del Mondo UCI torneranno a vivere nuovamente fra meno di due settimane sulle Dolomiti, in Val Gardena in occasione della quarta tappa del circuito, la tanto amata e temuta HERO Südtirol Dolomites prevista per il 13 giugno 2026.

Leader Classifica Generale, da sinistra Anna Weinbeer e David Valero Serrano – ph credit wisthaler.com

CLASSIFICA MEN ELITE

VALERO SERRANO David SPA KLIMATIZA ORBEA TEAM 2:57:45.64

PAEZ LEON Hector Leonardo COL LEECOUGAN BASSO 2:58:00.89 +0:15.25

ULLOA AREVALO Jose Gerardo MEX 3:00:06.22 +2:20.58

FANGER Martin SUI 3:00:12.72 +2:27.08

SOUTH Casey SUI 3:00:14.72 +2:29.08

PÉREZ MARTÍNEZ Luis Francisco SPA KLIMATIZA ORBEA TEAM 3:00:14.80 +2:29.16

PORRO Samuele ITA KLIMATIZA ORBEA TEAM 3:00:18.17 +2:32.53

AGOSTINELLI Alessio ITA LEECOUGAN BASSO 3:00:50.12 +3:04.48

DÍAS José POR KLIMATIZA ORBEA TEAM 3:01:00.53 +3:14.89

CHERCHI Dario ITA LEECOUGAN BASSO 3:01:23.11 +3:37.47

CLASSIFICA WOMEN ELITE

WEINBEER Anna SUI KTM SPADA 3:34:08.58

FISCHER Natalia SPA EXTREMADURA ECOPILAS 3:35:00.25 +0:51.67

PERETTI Claudia ITA 3:36:08.87 +2:00.29

GORYCKA – KURMANN Paula POL 3:37:03.54 +2:54.96

VAN DOORN Rosa NED 3:37:44.40 +3:35.82

GUALANDI Chiara ITA LEECOUGAN BASSO 3:51:24.80 +17:16.22

BOHLIN Amanda SWE 3:54:49.76 +20:41.18

MORATH Adelheid GER LEECOUGAN BASSO 3:55:27.13 +21:18.55

CALDERON MARTINEZ Monica COL 3:56:56.53 +22:47.95

GRAY Mary NZL 3:57:57.10 +23:48.52