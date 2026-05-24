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Giro d’Italia: fuga vincente a Milano, Lavik beffa il gruppo e Vingegaard resta in rosa
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Giro d’Italia: fuga vincente a Milano, Lavik beffa il gruppo e Vingegaard resta in rosa

Maggio 24, 2026
scritto daRedazione

La 15ª tappa del Giro d’Italia sembrava destinata a concludersi con una classica volata sul traguardo di Milano, ma la corsa ha preso una piega inattesa. La fuga partita da Voghera è riuscita infatti ad arrivare fino in fondo, regalando una vittoria prestigiosa al norvegese Fredrik Lavik.

Alle sue spalle hanno chiuso Mirco Maestri e Martin Marcellusi, protagonisti di un’azione coraggiosa e premiata dopo oltre 180 chilometri di battaglia.

Dietro i fuggitivi, il gruppo è arrivato con pochi secondi di ritardo e la volata è stata vinta da Paul Magnier, che grazie al piazzamento conquista nuovamente la Maglia Ciclamino.

Nel finale non sono mancate le polemiche: gli organizzatori hanno deciso di neutralizzare i tempi a 16 chilometri dall’arrivo per motivi di sicurezza legati al circuito cittadino milanese. Una scelta che ha congelato la classifica generale, permettendo a Jonas Vingegaard di mantenere senza problemi la Maglia Rosa.

In classifica generale il danese resta leader con oltre due minuti di vantaggio su Afonso Eulalio, mentre Felix Gall completa il podio provvisorio.

Classifica generale

  • 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – 59:12:56
  • 2. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) +2’26”
  • 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +2’50”
  • 4. Thymen Arensman (Ineos Netcompany) +3’03”
  • 5. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +3’43”
  • 6. Giulio Pellizzari (Red Bull BORA-Hansgrohe) +4’22”
  • 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +4’46”
  • 8. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +5’22”
  • 9. Derek Gee (Lidl-Trek) +5’41”
  • 10. Davide Piganzoli (Team Visma – Lease a Bike) +6’13”

Ordine d’arrivo

  • 1. Fredrik Lavik (Uno-X Mobility) 3h03’18”
  • 2. Mirco Maestri (Team Polti-VisitMalta) s.t.
  • 3. Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) s.t.
  • 4. Mattia Bais (Team Polti-VisitMalta) a 5″
  • 5. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a 7″
  • 6. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) s.t.
  • 7. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) s.t.
  • 8. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) s.t.
  • 9. Paul Penhoet (Groupama-FDJ) s.t.
  • 10. Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) s.t.
Maggio 24, 2026
scritto daRedazione
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