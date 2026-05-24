JOFC DAY 2026: la Sicialia accoglie la nuova edizione con Michel Platini

Rispetto, cuore e inclusione per i Sordi Bianconeri

Il JOFC Day 2026 si è aperto con un’accoglienza straordinaria, trasformandosi in un grande abbraccio collettivo capace di riunire i rappresentanti degli Juventus Official Fan Club provenienti da tutto il mondo. Sono infatti 561 gli Official Fan Club ufficialmente riconosciuti dalla Juventus FC, mentre oltre 300 club hanno raggiunto la Sicilia per vivere un intenso weekend all’insegnadell’appartenenza, dell’amicizia e della passione bianconera.

Nella splendida cornice di Giardini Naxos, Michel Platini ha salutato i presidenti dei Fan Club regalando emozioni, ricordi storici e parole di profondo affetto verso il popolo juventino. Insieme a lui erano presenti il presidente Gianluca Ferrero, John Elkann e Sergio Brio, che hanno sottolineato il forte legame che unisce la grande famiglia bianconera.

Responsabilità, rispetto, inclusione e orgoglio continuano a rappresentare i valori fondantidell’identità juventina, custodita e trasmessa quotidianamente grazie all’impegno degli Official Fan Club presenti nel mondo.

Durante l’incontro è stato ribadito quanto la Juventus sia unica grazie ai suoi tifosi, alla cultura della vittoria e all’unione tra società, squadra e sostenitori. Un messaggio accolto con particolareemozione anche dai tifosi sordi presenti all’evento.

Platini ha condiviso ricordi indelebili della sua esperienza in bianconero:

«Provo grande orgoglio per aver vestito la maglia bianconera e per aver giocato con amici e grandi campioni. Ho imparato ad amare i tifosi italiani e la loro straordinaria passione».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai presidenti degli Official Fan Club, che ogni giorno rafforzano il legame tra la Juventus e i tifosi attraverso amicizia, partecipazione e passione condivisa.

La presenza dello Juve Club Sordi Bianconeri e del referente JOFC Sordi Italia ha confermato il forte attaccamento ai colori juventini e il continuo impegno nel promuovere inclusione,aggregazione, amicizia e sportività all’interno della comunità bianconera.

Il presidente dello Juve Club Sordi Bianconeri, Agostino Chirico, ha inoltre ringraziato gli interpreti LIS Marco Pandolfo e Alessandro Brescia per la professionalità, la sensibilità e il prezioso

contributo offerto durante l’evento, segno concreto di attenzione e rispetto verso il mondo sordo.

Grande partecipazione al 12° Raduno del Juventus Club SordiGrande partecipazione edemozione anche a Torino per il 12° Raduno del Juventus Club Sordi, evento dedicato all’inclusione, all’amicizia e alla passione bianconera.

L’iniziativa è stata organizzata da Michele Casa di Bari, Pietro Alfieri e Arianna Cosimi, con la calorosa accoglienza del gruppo Juventus Club Sordi, simbolo di una comunità autentica, unita e sempre più partecipativa.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a Gaetano Cacciapaglia per l’ospitalità e per l’atmosfera familiare creata nella splendida cornice torinese. Le immagini della giornata continuano a vivere sulla pagina Facebook dedicata ai tifosi sordi juventini, diventata negli anni una vera piazza virtuale di incontro, condivisione e passione sportiva.

Il raduno ha rappresentato molto più di un semplice incontro tra tifosi: è stato un momento di profonda condivisione, in cui i colori bianconeri hanno assunto il significato di appartenenza, identità e inclusione. Per i tifosi sordi juventini, infatti, lo sport si esprime attraverso la Lingua dei Segni Italiana, il rispetto reciproco e il cuore.

Grande emozione anche per il dono della maglia ufficiale con il logo dedicato al Juventus Club Sordi, simbolo di orgoglio e appartenenza per tutta la comunità.

Tra i protagonisti dell’evento erano presenti Antonio Bottari, responsabile multimediale del canale YouTube del Juventus Club Sordi e impegnato nella realizzazione di contenuti in LIS; Roberto Iannaccone, storico membro del club e abbonato da oltre quindici anni all’Allianz Stadium; e Antonello Ruggiu, collaboratore e amministratore coinvolto nei progetti futuri dedicati alla crescita della realtà associativa.

Un ringraziamento speciale anche a Luca Montisci del giornale sportivo “Juventino Info dei Sordi” e a Tomaso Bianchi, conosciuto come la storica “zebra mascherina” del Juventus Club Sordi, per aver contribuito a rendere la giornata ancora più coinvolgente e ricca di entusiasmo.

Alla grande festa bianconera hanno partecipato circa cinquanta tifosi e tifose sorde juventine, rendendo questo appuntamento ancora più significativo.

Michele Casa di Bari e il suo team continuano a lavorare con grande impegno per facilitare

l’accesso alle partite dal vivo, rafforzare la rete dei gruppi JOFC bianconeri sordi e promuovere una tifoseria sempre più inclusiva e accessibile.

Nel clima di collaborazione e crescita condivisa, si consolida anche il rapporto con la realtà guidata dal presidente Agostino Chirico, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti dedicati ai tifosi del territorio.