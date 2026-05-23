Sarri lancia l’allarme: “Alla Lazio mi sono sentito solo”. Futuro in bilico dopo lo sfogo

Il successo contro il Pisa non basta a cancellare l’amarezza di Maurizio Sarri. Al termine dell’ultima gara stagionale della Lazio, il tecnico biancoceleste si lascia andare a uno sfogo durissimo che apre interrogativi pesanti sul suo futuro nella capitale.

Davanti alle telecamere, Sarri alterna orgoglio e delusione. Da una parte la soddisfazione per una squadra che, nonostante una stagione definita “devastante”, non ha mai smesso di combattere. Dall’altra, il malcontento per un rapporto con la società che appare sempre più incrinato.

“Questa non era la squadra più forte che ho allenato, ma forse è stata quella con i valori umani più importanti”, ha dichiarato l’allenatore toscano, elogiando il gruppo per aver resistito nei momenti più difficili. “I ragazzi non hanno mai mollato e questo conta tantissimo”.

Poi però arrivano le parole che fanno rumore: “Sono ancora sotto contratto, ma quest’anno mi sono sentito poco ascoltato. Ci sono state decisioni che non condividevo e su questioni importanti il dialogo è stato insufficiente”.

Sarri non entra nei dettagli, ma il messaggio alla dirigenza è chiarissimo. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus ammette apertamente che nei prossimi giorni sarà necessario un confronto decisivo per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme: “Valuteremo se andare avanti o meno. In questo momento non sono soddisfatto di tante cose”.

Nonostante la tensione con il club, il tecnico biancoceleste ha voluto ribadire il legame fortissimo con l’ambiente laziale e soprattutto con i tifosi: “Loro sono stati straordinari, sempre vicini alla squadra e a me. Il loro affetto è qualcosa che porterò dentro per sempre”.

Sarri ha poi raccontato anche quanto questa stagione lo abbia cambiato sul piano umano: “È stata un’esperienza molto formativa. Mi ha reso più paziente, più empatico con i giocatori. Nei momenti complicati capisci che il gruppo è l’unico vero sostegno”.

Infine, parole d’affetto per Pedro, protagonista della sua ultima serata in biancoceleste: “Pedro è un campione straordinario, ma soprattutto un ragazzo unico. Ha ancora l’entusiasmo di un bambino e questo lo rende speciale”.

Adesso il futuro resta tutto da decidere. E dopo uno sfogo così forte, la sensazione è che la