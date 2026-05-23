Mercedes padrona a Montréal: Russell conquista la pole davanti ad Antonelli dopo la tensione Sprint

La Mercedes si prende tutto a Montréal.

Dopo il successo nella Sprint, George Russell firma una pole position pesantissima nel Gran Premio del Canada 2026, la nona della sua carriera e la terza negli ultimi tre anni sul circuito Gilles Villeneuve. Un risultato che vale doppio per il pilota britannico, chiamato a reagire dopo il confronto acceso con il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli nelle fasi iniziali della gara Sprint.

Russell ha risposto da leader: prima la vittoria al sabato mattina, poi il miglior tempo in qualifica con appena 68 millesimi di vantaggio sul giovane talento italiano. Curiosamente, lo stesso identico distacco registrato tra i due nella griglia della Sprint. Un segnale della straordinaria competitività della coppia Mercedes, protagonista assoluta del weekend canadese con l’ennesima prima fila tutta d’argento della stagione.

Alle loro spalle restano in agguato le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, separati da pochi centesimi ma con Norris apparso per tutto il fine settimana più incisivo del compagno australiano. Il britannico, rinfrancato dal podio conquistato nella Sprint, proverà a spezzare il dominio Mercedes nella gara di domenica.

Terza fila di altissimo profilo con ben undici titoli mondiali schierati insieme: Lewis Hamilton porta la Ferrari al quinto posto davanti a Max Verstappen, ma il sette volte campione del mondo rischia ora una possibile penalità per un episodio di impeding ai danni di Pierre Gasly nel corso del Q1.

Più opaco invece il sabato di Charles Leclerc, soltanto ottavo e mai realmente in lotta per la pole. Davanti al monegasco scatteranno anche Isack Hadjar con la Red Bull e il giovane talento della Racing Bulls Arvid Lindblad, autore di una qualifica sorprendente.

Continua a convincere anche Franco Colapinto, decimo con l’Alpine motorizzata Mercedes e ancora una volta davanti al più esperto Gasly. Deludono invece Alexander Albon e le Aston Martin, relegate nelle ultime file insieme alla Cadillac di Sergio Perez.

La gara promette spettacolo: Mercedes parte favorita, ma McLaren sembra avere il passo per mettere pressione fino all’ultima curva su uno dei circuiti più imprevedibili del Mondiale.

Gp Canada, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal di domenica 24 maggio:

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Liam Lawson (Racing Bulls)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Oliver Bearman (Haas)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Sergio Perez (Cadillac)

21. Lance Stroll (Aston Martin)

22. Valtteri Bottas (Cadillac)

Gp Canada, orario e dove vederlo

Il Gp di Montreal verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con la gara di domenica (partenza alle 22 ora italiana) in chiaro, ma in differita (alle ore 23:30).