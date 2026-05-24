Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona

Si chiude con una vittoria e con l’abbraccio emozionante del pubblico del Stadio Diego Armando Maradona l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Gli azzurri superano 1-0 l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A e blindano il secondo posto con 76 punti.

A decidere il match è stato Rasmus Højlund, autore del gol vittoria al 24’ dopo uno splendido assist di Kevin De Bruyne, protagonista assoluto della serata con qualità e visione di gioco. Il belga ha acceso il Maradona con una giocata delle sue, premiando il movimento perfetto del danese che ha battuto Okoye con freddezza.

Il Napoli era partito forte già nei primi minuti, ma la gara è stata condizionata ancora una volta dagli infortuni: prima Alisson Santos, costretto a uscire dopo appena dieci minuti, poi anche Stanislav Lobotka ha dovuto alzare bandiera bianca nel finale del primo tempo.

Nella ripresa l’Udinese ha complicato la propria partita con l’espulsione di Christian Kabasele, punito dal VAR per condotta violenta. Nonostante l’uomo in meno, i friulani hanno provato a reagire fino alla fine, mentre il Napoli ha sfiorato il raddoppio con Scott McTominay.

Al triplice fischio è arrivato il momento più emozionante: la standing ovation dedicata a Conte, protagonista di due stagioni memorabili culminate con la conquista dello Scudetto e della Supercoppa Italiana. Un addio carico di emozioni per un allenatore che ha lasciato il segno nella storia recente del Napoli.

Sorride comunque anche l’Udinese di Kosta Runjaić, capace di chiudere il campionato nella top 10 con 50 punti e una stagione oltre le aspettative.

IL TABELLINO

NAPOLI-UDINESE 1-0

Napoli (3-4-3): Meret (80’ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera 6 (46’ Juan Jesus); Politano (80’ Mazzocchi), Lobotka 6 (37’ Gilmour), McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos 6 (10’ De Bruyne); Hojlund. A disp.: Milinkovic-Savic, Giovane, Vergara, Beukema, Anguissa. All.: Conte

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen (59’ Bertola), Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski (54’ Gueye), Karlstrom (59’ Buksa), Zemura (80’ Mlacic); Miller, Atta; Davis (80’ Zarraga). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara. All.: Kosta Runjaic

Arbitro: Zanotti

Marcatori: 24’ Hojlund (N)

Ammoniti: Karlstrom (U), Buksa (U), Miller (U)

Espulsi: Kabasele (U)