Derby di Torino nel caos: scontri tra ultrà e tensione fuori dallo stadio

Momenti di forte tensione a Torino nel prepartita della sfida tra Torino FC e Juventus FC. Gli episodi più critici si sono verificati nelle aree vicine al settore ospiti dello Stadio Grande Torino, dove le tifoserie più accese sarebbero entrate in contatto.

Secondo le prime ricostruzioni, durante gli scontri sarebbero stati lanciati bottiglie e sassi anche contro le forze dell’ordine. Per contenere la situazione, la polizia è intervenuta utilizzando lacrimogeni nel tentativo di disperdere i gruppi coinvolti e riportare la calma nella zona.

Alcuni sostenitori, appartenenti a entrambe le tifoserie, sarebbero stati fermati dagli agenti presenti sul posto. Intanto, a circa un’ora dal calcio d’inizio, gli ultras juventini sono rimasti bloccati nell’area esterna allo stadio e non hanno preso posto sugli spalti.

Alla base della protesta ci sarebbe il duro intervento delle forze dell’ordine: secondo quanto riferito dagli ambienti bianconeri, alcuni lacrimogeni sarebbero stati sparati ad altezza uomo e uno di questi avrebbe colpito un tifoso alla testa. Una versione dei fatti che, al momento, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali.

La situazione è rimasta particolarmente delicata per diversi minuti, con un clima di forte tensione attorno all’impianto sportivo.