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PSG, ANCORA SUL TETTO D’EUROPA: TRIONFO AI RIGORI CONTRO L’ARSENAL E CHAMPIONS BIS PER LUIS ENRIQUE
Bezzecchi Incanta al Mugello: Vittoria Trionfale e Podio Italiano
Bezzecchi trionfa al Mugello: un sogno italiano che si realizza

Bezzecchi Incanta al Mugello: Vittoria Trionfale e Podio Italiano

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione

“il BEZ” –Marco Bezzecchi regala un sogno agli appassionati italiani: il pilota Aprilia conquista il Gran Premio d’Italia a Mugello con una prestazione impeccabile, davanti a un pubblico in festa.

Sul podio lo seguono Jorge Martin, autore di una gara solida, e Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha difeso con determinazione il terzo gradino dall’assalto di Ai Ogura.

La gara è stata un susseguirsi di emozioni: Bagnaia ha provato a imporre il ritmo nelle fasi iniziali, ma Bezzecchi ha reagito con forza a metà gara, prendendo il comando con sicurezza. Martin, nel frattempo, ha superato Bagnaia, completando una doppietta spettacolare per Aprilia. L’ultima curva ha visto un duello mozzafiato tra Bagnaia e Ogura, con il pilota Ducati che ha saputo mantenere la posizione conquistata.

Tra gli altri protagonisti, spicca il rientro di Marc Marquez, settimo al traguardo dopo interventi a spalla e piede, in una gara utile per ritrovare ritmo e fiducia. La top 10 si completa con Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Diogo Moreira.

Classifica Mondiale Aggiornata

Grazie a questo successo, Bezzecchi allunga in campionato, portando il vantaggio su Martin a 17 punti, consolidando la leadership dopo sette round della stagione MotoGP 2026.

Una giornata da ricordare per il motociclismo italiano, tra adrenalina pura, sorpassi spettacolari e una cornice di pubblico entusiasta che ha celebrato uno dei momenti più emozionanti della stagione.

La classifica top 10

1Marco Bezzecchi173
2Jorge Martin156
3Fabio Di Giannantonio134
4Pedro Acosta103
5Ai Ogura92
6Raul Fernandez88
7Francesco Bagnaia82
8Marc Marquez71
9Alex Marquez67
10Fermin Aldeguer58

Classifica Team

1Aprilia Racing264
2Pertamina Enduro VR46 Racing Team132
3Trackhouse MotoGP Team126
4Red Bull KTM Factory Racing104
5BK8 Gresini Racing MotoGP98
6Ducati Lenovo Team78
7Honda HRC Castrol48
8Red Bull KTM Tech337
9Monster Energy Yamaha MotoGP Team34
10Castrol Honda LCR26
Maggio 31, 2026
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