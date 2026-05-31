Bezzecchi Incanta al Mugello: Vittoria Trionfale e Podio Italiano

“il BEZ” –Marco Bezzecchi regala un sogno agli appassionati italiani: il pilota Aprilia conquista il Gran Premio d’Italia a Mugello con una prestazione impeccabile, davanti a un pubblico in festa.

Sul podio lo seguono Jorge Martin, autore di una gara solida, e Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha difeso con determinazione il terzo gradino dall’assalto di Ai Ogura.

La gara è stata un susseguirsi di emozioni: Bagnaia ha provato a imporre il ritmo nelle fasi iniziali, ma Bezzecchi ha reagito con forza a metà gara, prendendo il comando con sicurezza. Martin, nel frattempo, ha superato Bagnaia, completando una doppietta spettacolare per Aprilia. L’ultima curva ha visto un duello mozzafiato tra Bagnaia e Ogura, con il pilota Ducati che ha saputo mantenere la posizione conquistata.

Tra gli altri protagonisti, spicca il rientro di Marc Marquez, settimo al traguardo dopo interventi a spalla e piede, in una gara utile per ritrovare ritmo e fiducia. La top 10 si completa con Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Diogo Moreira.

Classifica Mondiale Aggiornata

Grazie a questo successo, Bezzecchi allunga in campionato, portando il vantaggio su Martin a 17 punti, consolidando la leadership dopo sette round della stagione MotoGP 2026.

Una giornata da ricordare per il motociclismo italiano, tra adrenalina pura, sorpassi spettacolari e una cornice di pubblico entusiasta che ha celebrato uno dei momenti più emozionanti della stagione.

La classifica top 10

1 Marco Bezzecchi 173 2 Jorge Martin 156 3 Fabio Di Giannantonio 134 4 Pedro Acosta 103 5 Ai Ogura 92 6 Raul Fernandez 88 7 Francesco Bagnaia 82 8 Marc Marquez 71 9 Alex Marquez 67 10 Fermin Aldeguer 58

Classifica Team