Bezzecchi Incanta al Mugello: Vittoria Trionfale e Podio Italiano

“il BEZ” –Marco Bezzecchi regala un sogno agli appassionati italiani: il pilota Aprilia conquista il Gran Premio d’Italia a Mugello con una prestazione impeccabile, davanti a un pubblico in festa.
Sul podio lo seguono Jorge Martin, autore di una gara solida, e Francesco “Pecco” Bagnaia, che ha difeso con determinazione il terzo gradino dall’assalto di Ai Ogura.
La gara è stata un susseguirsi di emozioni: Bagnaia ha provato a imporre il ritmo nelle fasi iniziali, ma Bezzecchi ha reagito con forza a metà gara, prendendo il comando con sicurezza. Martin, nel frattempo, ha superato Bagnaia, completando una doppietta spettacolare per Aprilia. L’ultima curva ha visto un duello mozzafiato tra Bagnaia e Ogura, con il pilota Ducati che ha saputo mantenere la posizione conquistata.
Tra gli altri protagonisti, spicca il rientro di Marc Marquez, settimo al traguardo dopo interventi a spalla e piede, in una gara utile per ritrovare ritmo e fiducia. La top 10 si completa con Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Diogo Moreira.
Classifica Mondiale Aggiornata
Grazie a questo successo, Bezzecchi allunga in campionato, portando il vantaggio su Martin a 17 punti, consolidando la leadership dopo sette round della stagione MotoGP 2026.
Una giornata da ricordare per il motociclismo italiano, tra adrenalina pura, sorpassi spettacolari e una cornice di pubblico entusiasta che ha celebrato uno dei momenti più emozionanti della stagione.
La classifica top 10
|1
|Marco Bezzecchi
|173
|2
|Jorge Martin
|156
|3
|Fabio Di Giannantonio
|134
|4
|Pedro Acosta
|103
|5
|Ai Ogura
|92
|6
|Raul Fernandez
|88
|7
|Francesco Bagnaia
|82
|8
|Marc Marquez
|71
|9
|Alex Marquez
|67
|10
|Fermin Aldeguer
|58
Classifica Team
|1
|Aprilia Racing
|264
|2
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|132
|3
|Trackhouse MotoGP Team
|126
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|104
|5
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|98
|6
|Ducati Lenovo Team
|78
|7
|Honda HRC Castrol
|48
|8
|Red Bull KTM Tech3
|37
|9
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|34
|10
|Castrol Honda LCR
|26