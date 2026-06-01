Roland Garros , Arnaldi da sogno batte Tiafioe e vola ai quarti di finale con Berrettin ie Cobolli

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Giugno 1, 2026
scritto daRedazione

Matteo Arnaldi, protagonista di una vera maratona contro Frances Tiafoe: dopo cinque set intensi (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4), conquista anche lui un posto tra i migliori otto. Un match incredibile difficile per il dispendio di energie fisiche .

È un momento storico per il tennis italiano al Roland Garros, dove per la prima volta tre giocatori azzurri raggiungono contemporaneamente i quarti di finale dello Slam parigino.

Matteo Berrettini ha firmato una prestazione di grande solidità superando Francisco Cerúndolo al termine di una sfida combattuta, chiusa in tre set molto tirati: 6-3, 7-6, 7-6.

Impresa anche per Flavio Cobolli, che ha avuto la meglio su Svajda in quattro set (6-2, 6-3, 6-7, 7-6), dimostrando tenuta mentale nei momenti decisivi del match.ri otto.

Il tabellone ora si accende con un possibile derby italiano tra Arnaldi e Berrettini, mentre Cobolli è atteso da una sfida di altissimo livello contro Felix Auger-Aliassime.

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