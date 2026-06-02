Napoli, tesoro McTominay: rinnovo da top player e ruolo chiave nel progetto Allegri

Il Napoli non vuole correre rischi e si prepara a blindare uno dei simboli della sua rinascita. Scott McTominay, protagonista assoluto delle ultime stagioni in maglia azzurra, è pronto a diventare uno dei pilastri del nuovo corso targato Massimiliano Allegri.

La dirigenza partenopea starebbe infatti lavorando a un importante prolungamento contrattuale per il centrocampista scozzese. L’obiettivo è estendere l’accordo fino al 2030, premiando il rendimento e l’impatto che l’ex Manchester United ha avuto fin dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Oltre alla durata, sarebbe previsto anche un consistente aumento dell’ingaggio, che porterebbe McTominay tra i giocatori più pagati della rosa.

Una scelta che testimonia la volontà del club di costruire il futuro attorno a un calciatore diventato in breve tempo un punto di riferimento tecnico e carismatico. Con le sue qualità fisiche, la capacità di inserirsi senza palla e una sorprendente vena realizzativa, lo scozzese ha conquistato tifosi, compagni e dirigenti, trasformandosi in uno dei leader della squadra.

Anche Massimiliano Allegri avrebbe indicato McTominay come elemento imprescindibile per il suo Napoli. Il tecnico toscano apprezza particolarmente i centrocampisti completi, capaci di abbinare intensità, corsa e presenza offensiva, caratteristiche che rendono il numero azzurro perfetto per il suo sistema di gioco.

Non è un caso che il club stia valutando ulteriori rinforzi di spessore per affiancargli giocatori dalle qualità simili. L’idea è quella di costruire una mediana dominante sul piano atletico e tecnico, in grado di garantire equilibrio e incisività sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Il messaggio che arriva da Castel Volturno è chiaro: il Napoli del futuro passerà anche dai piedi e dalla leadership di Scott McTominay. E il rinnovo fino al 2030 potrebbe essere il primo passo di una storia destinata a durare ancora a lungo.