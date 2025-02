Spalletti: il Napoli sta facendo un campionato eccezionale”

Sono convinto che il Napoli sarà in lotta con Inter e Atalanta per lo scudetto” – così il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ex allenatore del Napoli.- “L’Inter ha un vantaggio certamente, ma con il Napoli sarà un bel duello e una bella sfida, può dire tanto sulla corsa scudetto. “Conte sta facendo un lacoro eccezionale non solo per punti e le vittorie ma perché quello che fa vedere è ben riconoscibile, sa quello che vuole”.