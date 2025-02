Atalanta, Lookman – Gasperini , la crisi ancora aperta

La copiosa vittoria dell’Atalanta al castellani contro l’Empoli , con doppietta di Ademola Lookman , non è statao l’analgesico che ha fatto ammordibire il rapporto inclinato tra l’attaccante nigeriamìno e il tecnico Gian Piero Gasperini. Quel confronto-scontro tra Lookman e il tecnico nerazzurro non pare del tutto superato. Testimonianza ne è la risposta dell’attaccante, protagonista di un’ottima prestazione, nella “flash” a fine match: “E’ finita l’intervista?” Così ha infatti risposto Lookman ai microfoni di Sky, eludendo la domanda sul confronto avvenuto con il mister e sulla possibile ricucitura dello strappo. Una frattura, evidentemente, non ancora ricomposta.