Paolo Zanetti è soddisfatto dopo la vittoria del suo Verona 1-0 contro la Fiorentina. Tre punti importantissoimi in otti salvezza.

” Sono contento per i ragazzi, mi sono stretto a loro in questi momenti. Contro squadre importanti andiamo anche oltre noi stessi, oggi dovevamo portarla a casa per forza”. “Serviva una partita perfetta e non siamo mancati facendo una gara straordinaria”. La vittoria è meritata , nonostante le nostre difficoltà”.

