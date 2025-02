Coppa Italia, Juventus – Empoli, le probabili formazioni

.

Allo Stadium la sfida Juventus-Empoli chiuderà i quarti di finale della Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 21:00 . Diretta tv sarà in chiaro su Canale 5.

I bianconeri sono arrivati ai quarti dopo aver battuto il Cagliari agli ottavi di finale per 4-0 nel mese di dicembre, mentre l’Empoli ha passato sorprendentemente il turno vincendo il derby toscano contro la Fiorentina ai rigori. Il tabellone è già stato definito, così come l’accoppiamento per la semifinale: chi vince dovrà affrontare il Bologna che ai quarti ha eliminato l’Atalanta.

La Juventus affronterà i quarti di Coppa Italia con la formazione titolare quasi al completo. In porta andrà Perin, con Rouhi che prenderà il posto dell’infortunato Cambiaso sulla corsia esterna. Thuram e Locatelli formeranno il duo di centrocampo, mentre l’attacco sarà affidato a Kolo Muani. D’Aversa deve fare i conti con le tante assenze : torna Vasquez in porta, in avanti invece Esposito e Kouamé agiranno alle spalle di Colombo.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. All. D’Aversa.

Arbtitro Francesco Fourneau di Roma 1

Assistenti: Alessio Berti e Damiano Di Iorio

IV uomo: Ermanno Feliciani

VAR : Francesco Meraviglia; AVAR Paolo Mazzoleni