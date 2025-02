F1 Sakhir, dopo Antonelli , Norris miglior tempo

Iniziata con il miglior tempo di Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nella sessione della mattina, la prima giornata delle prove di Sakhir

Lando Norris con la McLaren ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda sessione di porove libere. Le prove wono inziaite con con il migior tempo fatto regsitare da Andrea Kimi Antonelli su Mercedes.

Norrsis su McLaren ha fatto la differenza chiudendo time la sua prova con il tempo di un minuto, 30 secondi e 430 millesimi di secondo, staccando di 157 millesimi George Russell (Mercedes). Terzo tempo per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, a 244 millesimi . Quarta la Ferrari con Charles Leclerc con un gap vicino al mezzo secondo dalla McLaren (+0.448). Il monegasco f si piazza al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton che in mattinata aveva chiuso con il quinto tempo, p

Quinto tempo “combined” per l’ex ferrarista Carlos Sainz con la Williams davanti alla Alpine di Pierre Gasly, mentre Andrea Kimi Antonelli – autore del settimo tempo – è il meglio piazzato tra i piloti che erano scesi in pista nella mattinata. Completano la top ten del primo dei tre giorni di test a Sakhir Liam Lawson (Red Bull), Alexander Albon con l’altra Williams e Yuki Tsunoda con la V-Carb Racing Bulls, tutti e tre come Antonelli in pista nelle prime quattro ore di una giornata di prove che – nei suoi sessanta minuti finali – è stata dedicata da tutte le squadre alla simulazione del passo-gara e poi – a tempo scaduto – alle prove di partenza sul rettilineo dei box.