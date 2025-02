Coppa del Re. Real Sociadad-Real Madrid 0-1, decide Endrick

Endrick regala al Real Madrid pil successo 1-0 con la Real Sociedad nella semifinale di andata di Coppa del Re. In avvio i blancos rischiano di passare in svantaggio , ma al 19’ il giovane brasiliano, sfrutta a dovre un’imbeccata perfetta a parte di Bellingham e realizza il vantaggio .Nella ripresa Tchouameni e Lunin alzano il muro per i Blancos, che mettono un piede in finale in vista del ritorno di aprile al Bernabeu il prossimo 1 aprile,