Juventus, Motta:” Provo vergogna”

Una brutta serata dal sapore amaro. La Juve sconfitta ai rigori dall’Empoli , saluta la Coppa Italia , dopo l’amara eliminazione in Chammpions League .

Thiago Motta ai microfoni Sportmediaset al termine del match: “Provo vergogna“. “Abbiamo fatto un primo tempo di cui vergognarsi. “Ho sbagliato io a non far capire ai miei giocatori l’importanza della partita. È solo colpa nostra se non siamo in semifinale: non l’abbiamo meritato. Spero che le critiche siano molto forti. I tifosi sono stati fin troppo gentili con noi per quello che abbiamo messo in campo nel primo tempo. Ho sbagliato io a non far capire ai calciatori cosa significhi giocare queste partite con la maglia della Juventus”.