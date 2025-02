Luca Nardi, numero 79 del mondo, che aveva sconfitto in 2 set (6-4, 7-6) il belga Zizou Bergs (n. 56). è stato eliminato dal francese Quentin Halys, n. 77 al mondo, al tie-break decisivo del terzo set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(5) dopo due ore di gioco. Occasione persa per l’azzurro che non è riuscito a domare il francese dolorante a causa di una contrattura del gluteo destro.