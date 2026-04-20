Juventus, vittoria e maturità: Spalletti frena l’entusiasmo ma la Champions è vicina

La Juventus vince, convince e si avvicina concretamente alla qualificazione alla prossima Champions League. Il successo contro il Bologna rappresenta molto più di tre punti: è un segnale di solidità e crescita, che rafforza le ambizioni future del club bianconero.

Una vittoria che potrebbe segnare un passaggio chiave anche in ottica prossima stagione, dove l’obiettivo scudetto appare sempre meno nascosto. Ma Luciano Spalletti, fedele alla sua linea, preferisce smorzare gli entusiasmi e mantenere i piedi per terra. “Stiamo calmi, perché poi tutte queste pressioni girano anche per i calciatori della Nazionale – ha dichiarato a DAZN –. Sono discorsi che facciamo noi e che poi pesano. Meglio stare tranquilli, magari con una bella camomilla prima di andare a letto”.

Il tecnico bianconero ha poi analizzato la partita con lucidità, riconoscendo anche le difficoltà dell’avversario: “Italiano ha ragione, so cosa significa rientrare poco prima di un appuntamento importante. Noi però siamo entrati subito bene e soprattutto non abbiamo abbassato il livello durante la gara”.

Un aspetto che evidenzia la crescita della squadra, sempre più continua nelle prestazioni e nella gestione dei momenti della partita. “Alla Juventus le pressioni sono sempre altissime, ma stiamo migliorando perché la squadra propone un buon calcio e c’è un gruppo forte. Siamo sulla strada giusta, vedo progressi costanti”.

Alla base dei risultati, secondo Spalletti, c’è soprattutto la compattezza dello spogliatoio. “Tutto nasce dalle relazioni e dall’affetto che si costruisce. Se vuoi trovare un amico, devi comportarti da amico. In questa squadra i ragazzi si vogliono bene e sono pronti a condividere ogni momento, sia quelli positivi che quelli difficili”.

Una Juventus dunque sempre più unita e consapevole, con la Champions ormai a portata di mano e uno sguardo già rivolto al futuro. Perché se il presente parla di solidità, il domani potrebbe riportare i bianconeri a lottare per il vertice del calcio italiano.