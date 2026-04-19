Verona-Milan: Orban protagonista di un episodio violento fuori dallo stadio Bentegodi

(di Redazione) – Un brutto episodio di violenza ha sconvolto la fine di Hellas Verona-Milan. Dopo il fischio finale, che ha visto la squadra scaligera cedere 2-1 ai rossoneri, l’attaccante dell’Hellas, Gift Orban, è stato protagonista di una rissa fuori dallo stadio Bentegodi, alimentata da un’escalation di nervosismo e frustrazione.

Secondo quanto riportato da un testimone, Orban, visibilmente contrariato per il risultato negativo della partita, stava lasciando lo stadio a bordo della sua auto. Nonostante fosse stato avvicinato da alcuni tifosi per scattare le tradizionali foto post-partita, l’attaccante ha rifiutato di fermarsi, forse anche per l’insofferenza provocata dal risultato del match.

La situazione è degenerata quando, improvvisamente, qualcuno ha colpito l’auto del giocatore con una manata. A quel punto, Orban ha fermato il veicolo e, in un impeto di rabbia, è sceso per affrontare il tifoso. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, con l’attaccante che ha aggredito il tifoso, dando vita a una rissa. A cercare di separare i due è stato un gruppo di altri tifosi, ma la scena è stata filmata da diversi cellulari presenti, documentando l’intensità dell’alterco.

L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: la Digos è giunta sul posto per effettuare gli accertamenti e cercare di chiarire la dinamica dei fatti. La polizia, al momento, sta raccogliendo testimonianze e prove video per comprendere meglio come si è sviluppato l’accaduto e se ci sono gli estremi per procedere con eventuali denunce.

Quello che è accaduto fuori dal Bentegodi ha gettato un’ombra sulla serata calcistica, che già di per sé era stata segnata dalla delusione per la sconfitta dell’Hellas. I tifosi di Verona, da sempre appassionati e caldi, hanno visto un loro giocatore reagire in modo eccessivo, un gesto che non può essere giustificato nemmeno dalla frustrazione per il ko. La violenza, infatti, non ha mai posto giustificazione nel calcio, che dovrebbe rimanere un gioco sano, anche se spesso legato a emozioni forti.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle possibili sanzioni nei confronti di Orban, ma è probabile che la situazione venga seguita da vicino dalle autorità competenti. Il club scaligero non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma si prevede che nei prossimi giorni arrivi una presa di posizione, sia dal punto di vista sportivo che comportamentale.

L’incidente, che sta già facendo il giro dei social e dei media, solleva il dibattito su come il nervosismo post-partita possa influire sul comportamento dei calciatori. In un momento in cui il calcio sta cercando di promuovere il fair play e il rispetto reciproco, episodi come questo rischiano di minare l’immagine di uno sport che dovrebbe essere esempio di disciplina e sportività.

Resta da vedere se Orban e il Verona sapranno affrontare le conseguenze di quanto accaduto e come la situazione evolverà nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’incidente continua a far discutere, con molti tifosi e addetti ai lavori che chiedono maggiore attenzione al comportamento dei giocatori, dentro e fuori dal campo.