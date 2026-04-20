Juentus, vittoria pesante: 2-0 al Bologna e Champions sempre più vicina

( Serena Albino) – La Juventus non sbaglia e, nella 33ª giornata di Serie A, supera il Bologna per 2-0 all’Allianz Stadium, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Una prova solida e concreta quella dei bianconeri, capaci di indirizzare la gara sin dai primi istanti e poi gestirla con maturità.

L’avvio è fulminante: bastano appena 90 secondi alla squadra di Spalletti per sbloccare il risultato. David svetta di testa su un preciso cross di Kalulu e batte Ravaglia, facendo esplodere lo stadio. Il Bologna accusa il colpo ma prova a reagire, rendendosi pericoloso con Pobega e soprattutto con Holm, che colpisce una clamorosa traversa da fuori area.

La Juventus, però, resta in controllo e va più volte vicina al raddoppio, ancora con David e con Conceição, fermato da un attento Ravaglia. Si va all’intervallo sull’1-0, con i padroni di casa avanti ma senza aver chiuso definitivamente i conti.

Nella ripresa arriva l’episodio decisivo. Al 57’, Thuram – appena entrato – sfrutta al meglio un assist di McKennie e di testa firma il 2-0 che indirizza definitivamente la gara. Il Bologna, ormai senza grandi obiettivi dopo l’uscita dall’Europa League, prova un ultimo sussulto con il palo colpito da Rowe, ma senza riuscire a riaprire il match.

Nel finale, da segnalare anche l’infortunio di Bernardeschi, costretto a uscire dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, quando le sostituzioni erano già terminate.

Con questa vittoria, la Juventus allunga a +5 su Como e Roma e si porta a -3 dal secondo posto occupato da Milan e Napoli. Un successo che pesa, soprattutto in vista del prossimo big match proprio contro i rossoneri a San Siro, che potrebbe ulteriormente avvicinare i bianconeri a un traguardo ormai sempre più concreto: il ritorno in Champions League.

IL TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1′ st Thuram), Locatelli, McKennie, Cambiaso (35′ st Gatti); Conceiçao (27′ st Zhegrova), Boga (41′ st Openda); David (27′ st Yildiz). A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. All.: Spalletti

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland (23′ st Heggem), Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega (14′ st Moro); Orsolini, Sohm (14′ st Ferguson), Cambiaghi (14′ st Cambiaghi); Castro (32′ st Bernardeschi). A disp.: Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo. All.: Italiano

Arbitro: Mariani

Marcatori: 2′ David, 12′ st Thuram

Ammoniti: Locatelli (J)