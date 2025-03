Gli azzurri chiudono in bellezza la Coppa del Mondo di Para Snowboard disputata il 25 e il 26 febbraio a Steamboat (USA) con risultati di spicco in entrambe le categorie.

Nella SB-UL, Jacopo Luchini si conferma il migliore e conquista due ori che lo portano automaticamente a vincere la Coppa del Mondo di Border Cross e quella Generale, sfiorando per un pelo la tripletta a Kühtai, mentre Riccardo Cardani si piazza al quinto posto.

Grande soddisfazione anche nella SB-LL2, dove Perathoner domina i due giorni di gara aggiudicandosi automaticamente la sua terza Coppa del Mondo, dopo quella di Banked Slalom

conquistata a Kühtai, che si aggiunge alla Coppa del Mondo di Border Cross e di quella Generale!

Un risultato straordinario che premia una stagione di altissimo livello.

Chiusa la Coppa, ora gli occhi sono puntati sui Mondiali in Canada, in programma dal 4 al 10 marzo a Big White, dove gli azzurri torneranno a lottare per il podio