Alessandro Nesta non molla , nonstante la sconfitta 2.0 del suo Monza all’U-Pwower Stadium contro il Torino. ” Abbiamo fatto una buona partita come spirito, coraggio nel gioco, poi abbiamo perso per qualche episodio come ci capita spesso”. Fino a quando vedo questo io resterò qui per salvarci, ci sono tante partite ma bisogna iniziare a vincere se no si va giù”, ha aggiunto a Dazn.