Udinese-Torino, Kosta Runjaic:”Vincere nel giorno del ricordo della tragedia di 50 anni fa non è stato un caso, ma un dovere morale”

In conferenza stampa dopo la vittoria 2-0 contro il Torino , il tecnco dell’Udinese Kosta Runjaic. ” tL’assenza di Davis pesa , l’Udinese però ha risposto presente. Runjaic ha trasformato l’emergenza in opportunità, elogiando la crescita esponenziale di chi, fino a poco tempo fa, era nell’ombra:” i singoli stanno alzando l’asticella.Nonostante mancassero all’appello pezzi da novanta come Karlstrom, Bertola, Zemura e Zanoli, chi è sceso in campo non ha fatto rimpiangere nessuno”

C’è stato da stringere i denti? Certo. Nel finale il Torino ha provato a riaprirla, complici i cambi obbligati (Kabasele a rischio rosso, Buksa e Atta con le “pile” scariche). Ma è proprio qui che è uscita l’anima di questa squadra: una gestione lucida che ha permesso di portare a casa il bottino pieno”