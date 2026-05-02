Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Como – Napoli 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Como - Napoli , Fabregas :" avevamo preparato la partrita per vincerla"
Como – Napoli , Conte:”Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile”
Como - Napoli, Butez:" è bello giocare in questa squadra"

Como – Napoli , Conte:”Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile”

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione

Como – Napoli è terminata 0-0. Ai microfoni Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte

” Sicuramente pè stata una buona prestazione , uscire indenne dal Sinigaglia è un roisulato positivo. Il primo tempo abbiamo faticato un pochino , non dimnentichiamo che loro hanno un calciatore tra i pali , quando la palla arriva al portiere lui riesce senza a saltarti e farti correre indietro. Nel secondo tempo siamo cresciuti di qualità con occasioni per fare gol. Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile in classifica “

“Nel primo tempo il Como ha creato qualche occasioni perchè non siamo stati molto ‘puliti’ i due centracampisti erano distanti uno dall’altro , e non si sono mossi in maniuera sincronizzata. Nel secondo tempo siamo saliti di livello , anche lo stesso Hojlund ha avuto buone opportunità , ma non siamo risuciti a sfruttarle” Su De Bruney ha giocato bene , le consizioni fisiche sono le stesse della partita contro la Cremonese , in quella occasione ha fatto anche gol”.

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Como - Napoli , Fabregas :" avevamo preparato la partrita per vincerla"

Maggio 2, 2026
Articolo successivo

Como - Napoli, Butez:" è bello giocare in questa squadra"

Maggio 2, 2026

Recommended for You

Como – Napoli , Fabregas :” avevamo preparato la partrita per vincerla”

Udinese-Torino, Kosta Runjaic:”Vincere nel giorno del ricordo della tragedia di 50 anni fa non è stato un caso, ma un dovere morale”

Udinese- Torino, D’Aversa non fa sconti: “Sconfitta di testa, sembravamo i loro figli”

Udinese, fattore casa ritrovato: Ehizibue e Kristensen affondano il Toro

Il “Corto Muso” rossonero: Allegri tra sogni Champions e realtà Sassuolo

Oltre il catenaccio: Spalletti invoca il “caos creativo” per l’Europa

Parma, vietato inchinarsi: Cuesta vuole guastare la festa tricolore dell’Inter