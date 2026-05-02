Como – Napoli , Conte:”Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile”

Como – Napoli è terminata 0-0. Ai microfoni Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte

” Sicuramente pè stata una buona prestazione , uscire indenne dal Sinigaglia è un roisulato positivo. Il primo tempo abbiamo faticato un pochino , non dimnentichiamo che loro hanno un calciatore tra i pali , quando la palla arriva al portiere lui riesce senza a saltarti e farti correre indietro. Nel secondo tempo siamo cresciuti di qualità con occasioni per fare gol. Manacano tre partite , abbiamo fatto un’altro passo in avanti non solo per la Champions , anche per piazzarci più in alto possibile in classifica “

“Nel primo tempo il Como ha creato qualche occasioni perchè non siamo stati molto ‘puliti’ i due centracampisti erano distanti uno dall’altro , e non si sono mossi in maniuera sincronizzata. Nel secondo tempo siamo saliti di livello , anche lo stesso Hojlund ha avuto buone opportunità , ma non siamo risuciti a sfruttarle” Su De Bruney ha giocato bene , le consizioni fisiche sono le stesse della partita contro la Cremonese , in quella occasione ha fatto anche gol”.