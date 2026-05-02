Serie A: Como – Napoli 0-0, al Sinigaglia senza gol

Como e Napoli di dividono la posta in palioi , llo stadio Sinigaglia match a reti inviolate.
Primo tempo dopo un buon inizio del Npoli con due sgroppatre di Alisson-Santos , il Como prende le redine del gioco e imnpegna in un paio di occasioni Milinkovic-Savic. La più ghiotta con Douvikas, il greco lanciato bene in verticale d Nico Paz , si presneta solo davanti a Milinkovic , lo aggira , calcia , sulla linea salva Rrhamani. Ancora Como con Diao , Milinkovic in uscita respinge, Più Como che Napoli nella prima parte della gara.
Nella rirpesa il canovaccio del matchj non cam,bia , il Napoli alza il baricentro , il Como palleggia con più possesso della palla. Jacobo Ramon commette un brutto fallo su McTominay a centro campo , Fabbri lo grazie solo con il cartellino giallo. Squadre allungate e più spazi sopratutto per il Napoli. Conte richiama De Bruney , non in grande spolvero il belga per Anguissa che da ritmo a centro campo. Il Como rischia di subire gol con Politano , il la conclusione a giro centra il palo con Butez battuto. Ai itoli di coda , non accade più nulla . Un punto per uno che muove la classifica per entrambe in proopiezione Europa.
Conte resta momentaneamente a +8 sul quinto posto, ma lunedì la Roma può portarsi a -6 e scavalcare pure la formazione di Fabregas, che non è ancora sicura dell’Europa.
TABELLINO COMO-NAPOLI
COMO-NAPOLI 0-0
COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6.5, Valle 6 (81′ Moreno sv); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (85′ Sergi Roberto sv); Diao 5.5 (85′ Vojvoda sv), Nico Paz 6.5, Baturina 6 (81′ Rodriguez sv); Douvikas 5 (81′ Morata sv). All. Fabregas
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5, Rrahmani 6.5 (80′ Spinazzola sv), Buongiorno 5.5; Politano 6, McTominay 6, Lobotka 6, Gutierrez 5.5; De Bruyne 5 (60′ Anguissa 5), Alisson 6.5; Hojlund 5. All. Conte
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Ramon (C), Politano (N)