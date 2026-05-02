Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Como – Napoli 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Miami si tinge di "Papaya": Doppietta McLaren nella Sprint, Antonelli brilla nonostante la penalità. Leclerc terzo
Serie A: Como – Napoli 0-0, al Sinigaglia senza gol
Como - Napoli , Fabregas :" avevamo preparato la partrita per vincerla"

Serie A: Como – Napoli 0-0, al Sinigaglia senza gol

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione

Como e Napoli di dividono la posta in palioi , llo stadio Sinigaglia match a reti inviolate.

Primo tempo dopo un buon inizio del Npoli con due sgroppatre di Alisson-Santos , il Como prende le redine del gioco e imnpegna in un paio di occasioni Milinkovic-Savic. La più ghiotta con Douvikas, il greco lanciato bene in verticale d Nico Paz , si presneta solo davanti a Milinkovic , lo aggira , calcia , sulla linea salva Rrhamani. Ancora Como con Diao , Milinkovic in uscita respinge, Più Como che Napoli nella prima parte della gara.

Nella rirpesa il canovaccio del matchj non cam,bia , il Napoli alza il baricentro , il Como palleggia con più possesso della palla. Jacobo Ramon commette un brutto fallo su McTominay a centro campo , Fabbri lo grazie solo con il cartellino giallo. Squadre allungate e più spazi sopratutto per il Napoli. Conte richiama De Bruney , non in grande spolvero il belga per Anguissa che da ritmo a centro campo. Il Como rischia di subire gol con Politano , il la conclusione a giro centra il palo con Butez battuto. Ai itoli di coda , non accade più nulla . Un punto per uno che muove la classifica per entrambe in proopiezione Europa.

Conte resta momentaneamente a +8 sul quinto posto, ma lunedì la Roma può portarsi a -6 e scavalcare pure la formazione di Fabregas, che non è ancora sicura dell’Europa.

TABELLINO COMO-NAPOLI

COMO-NAPOLI 0-0

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6.5, Valle 6 (81′ Moreno sv); Perrone 6, Da Cunha 6.5 (85′ Sergi Roberto sv); Diao 5.5 (85′ Vojvoda sv), Nico Paz 6.5, Baturina 6 (81′ Rodriguez sv); Douvikas 5 (81′ Morata sv). All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 5, Rrahmani 6.5 (80′ Spinazzola sv), Buongiorno 5.5; Politano 6, McTominay 6, Lobotka 6, Gutierrez 5.5; De Bruyne 5 (60′ Anguissa 5), Alisson 6.5; Hojlund 5. All. Conte

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Ramon (C), Politano (N)

Maggio 2, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Miami si tinge di "Papaya": Doppietta McLaren nella Sprint, Antonelli brilla nonostante la penalità. Leclerc terzo

Maggio 2, 2026
Articolo successivo

Como - Napoli , Fabregas :" avevamo preparato la partrita per vincerla"

Maggio 2, 2026

Recommended for You

Miami si tinge di “Papaya”: Doppietta McLaren nella Sprint, Antonelli brilla nonostante la penalità. Leclerc terzo

Udinese-Torino, Kosta Runjaic:”Vincere nel giorno del ricordo della tragedia di 50 anni fa non è stato un caso, ma un dovere morale”

Udinese- Torino, D’Aversa non fa sconti: “Sconfitta di testa, sembravamo i loro figli”

Udinese, fattore casa ritrovato: Ehizibue e Kristensen affondano il Toro

Il “Corto Muso” rossonero: Allegri tra sogni Champions e realtà Sassuolo

Oltre il catenaccio: Spalletti invoca il “caos creativo” per l’Europa

Parma, vietato inchinarsi: Cuesta vuole guastare la festa tricolore dell’Inter

L’Uomo che ha Insegnato al Ddstino come si guida: l’Ironmen dello Sport