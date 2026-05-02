Miami si tinge di “Papaya”: Doppietta McLaren nella Sprint, Antonelli brilla nonostante la penalità. Leclerc terzo

Il sabato di Miami regala conferme e qualche amaro colpo di scena. La Sprint Race del 2026 sancisce il ritorno prepotente della McLaren, capace di dominare la scena e lasciare agli avversari solo le briciole. Lando Norris vince e convince, trasformando la “mini-gara” in una parata trionfale dal semaforo verde alla bandiera a scacchi.

Il Film della Gara

La vittoria di Norris non è mai stata in discussione. Il pilota inglese ha gestito il vantaggio con una maturità da campione, scortato sul podio dal compagno di squadra Oscar Piastri. La doppietta McLaren lancia un segnale pesantissimo per il prosieguo del campionato: la scuderia di Woking è, al momento, l’auto da battere.

Dietro le frecce color arancio, Charles Leclerc salva l’onore della Ferrari con un terzo posto solido, frutto di uno scatto felino in partenza che gli ha permesso di difendersi dal ritorno delle Mercedes e di un Max Verstappen stranamente in ombra, solo quinto al traguardo.

Il “Caso” Kimi Antonelli

Gli occhi del pubblico italiano erano tutti per lui, Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento ha guidato con l’aggressività di un veterano, tagliando il traguardo in una clamorosa quarta posizione. Tuttavia, la gioia è stata parzialmente smorzata dai commissari: una penalità post-gara lo ha fatto scivolare al sesto posto. Un risultato che resta comunque eccezionale, considerando che ha tenuto dietro piloti del calibro di Hamilton e Gasly.

Classifica finale Sprint Race (Top 8 a punti)

Posizione Pilota Scuderia 1 Lando Norris McLaren 2 Oscar Piastri McLaren 3 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 5 Max Verstappen Red Bull 6 Kimi Antonelli Mercedes 7 Lewis Hamilton Ferrari 8 Pierre Gasly Alpine

Classifica dopo la Sprint di Miami