Frecce papaya e stelle nascenti: Norris in pole a Miami, Antonelli è già un Gigante





MIAMI GARDENS – Il giardino della Florida parla ancora inglese, ma con un accento che profuma di futuro. Lando Norris si riprende le chiavi di Miami, la pista che due anni fa lo consacrò per la prima volta tra i grandi della Formula 1, firmando una Pole Position Sprint d’autorità. Il cronometro si ferma su un 1:27.869 che non ammette repliche, confermando una McLaren in stato di grazia.



La prima fila dei sogni

Accanto al campione del mondo scatterà la nuova sensazione del circus: Kimi Antonelli. Il giovane leader del Mondiale, al volante di una Mercedes che finora era apparsa opaca e priva di aggiornamenti sostanziali, ha tirato fuori dal cilindro un giro capolavoro (+0.222) proprio sotto la bandiera a scacchi. Una prova di maturità che gela il muretto avversario e mette pressione a Norris in vista della partenza.



Ferrari e McLaren: la sfida dei secondi piloti

La seconda fila riflette l’equilibrio di questo inizio 2026. Oscar Piastri (+0.239) completa l’ottimo sabato della McLaren con il terzo tempo, mentre Charles Leclerc salva il bilancio di Maranello piazzando la sua Ferrari in quarta posizione (+0.370). Il monegasco dovrà guardarsi le spalle da una terza fila esplosiva: Max Verstappen e George Russell partiranno fianco a fianco, con l’inglese della Mercedes staccato di ben quattro decimi dal compagno di squadra italiano.

Sorpresa Colapinto e il rebus Cadillac

Dietro a un solido Lewis Hamilton (7° con la SF-26), la vera notizia è l’ottavo tempo di Franco Colapinto. L’argentino porta l’Alpine-Mercedes in zone nobili, infliggendo distacchi pesanti a piloti ben più esperti. Chiudono la top ten Hadjar e Gasly.

Se l’Alpine sorride, il clima è gelido in casa Cadillac-Ferrari. Al debutto sulle strade di casa, le vetture americane sono scomparse nel fondo della classifica: Sergio Perez e Valtteri Bottas scatteranno dalla decima fila, preceduti persino da una Haas-Ferrari che con Bearman (13°) prova a salvare l’onore a stelle e strisce.



Crisi profonda in Aston Martin

Il punto più basso della sessione porta però i colori verde speranza dell’Aston Martin-Honda. Fernando Alonso e Lance Stroll chiudono lo schieramento in ultima fila: un verdetto impietoso per un team che sembra incapace di uscire da un tunnel tecnico che dura ormai da inizio stagione.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT GP MIAMI F1 2026

1 Lando Norris McLaren (SQ3)

2 Kimi Antonelli Mercedes (SQ3)

3 Oscar Piastri McLaren (SQ3)

4 Charles Leclerc Ferrari (SQ3)

5 Max Verstappen Red Bull Racing (SQ3)

6 George Russell Mercedes (SQ3)

7 Lewis Hamilton Ferrari (SQ3)

8 Franco Colapinto Alpine (SQ3)

9 Isack Hadjar Red Bull Racing (SQ3)

10 Pierre Gasly Alpine (SQ3)

11 Gabriel Bortoleto Audi (SQ2)

12 Nico Hulkenberg Audi (SQ2)

13 Oliver Bearman Haas F1 Team (SQ2)

14 Alexander Albon Williams (SQ2)

15 Carlos Sainz Williams (SQ2)

16 Arvid Lindblad Racing Bulls (SQ2)

17 Liam Lawson Racing Bulls (SQ1)

18 Esteban Ocon Haas F1 Team (SQ1)

19 Sergio Perez Cadillac (SQ1)

20 Valtteri Bottas Cadillac (SQ1)

21 Fernando Alonso Aston Martin (SQ1)

22 Lance Stroll Aston Martin (SQ1)

CLASSIFICA SQ3

1 Lando Norris McLaren 1:27.869

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.222

3 Oscar Piastri McLaren +0.239

4 Charles Leclerc Ferrari +0.370

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.592

6 George Russell Mercedes +0.624

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.749

8 Franco Colapinto Alpine +1.451

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.553

10 Pierre Gasly Alpine +1.605

CLASSIFICA SQ2

1 Charles Leclerc Ferrari 1:28.333

2 Oscar Piastri McLaren +0.173

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.508

4 George Russell Mercedes +0.570

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.760

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.876

7 Lando Norris McLaren +1.033

8 Franco Colapinto Alpine +1.194

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.417

10 Pierre Gasly Alpine +1.640

11 Gabriel Bortoleto Audi +1.661

12 Nico Hulkenberg Audi +1.686

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.783

14 Alexander Albon Williams +1.883

15 Carlos Sainz Williams +1.891

16 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.240

CLASSIFICA SQ1

1 Lando Norris McLaren 1:28.723

2 Charles Leclerc Ferrari +0.010

3 Oscar Piastri McLaren +0.446

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.532

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.589

6 George Russell Mercedes +0.936

7 Max Verstappen Red Bull Racing +1.078

8 Pierre Gasly Alpine +1.261

9 Nico Hulkenberg Audi +1.547

10 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.629

11 Franco Colapinto Alpine +1.663

12 Gabriel Bortoleto Audi +1.838

13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.891

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.149

15 Carlos Sainz Williams +2.264

16 Alexander Albon Williams +2.265

17 Liam Lawson Racing Bulls +2.320

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.522

19 Sergio Perez Cadillac +2.532

20 Valtteri Bottas Cadillac +3.103

21 Fernando Alonso Aston Martin +12.588

22 Lance Stroll Aston Martin nessun tempo