FP1 Gran Premio Miami : Leclerc mette le ali, Antonelli trema sotto il sole della Florida

Dopo un letargo durato cinque settimane, la Formula 1 si risveglia tra i muretti di Miami e lo fa con un urlo rosso. La Ferrari di Charles Leclerc si prende la scena nelle FP1, dominando l’unica ora di prove prima che il weekend entri nel vivo della modalità Sprint

Il ruggito del monegasco

Leclerc non ha perso tempo: con un set di aggiornamenti che sembra aver trasformato la SF-26 in un bisturi, il monegasco ha scavato un solco tra sé e gli inseguitori. Solo Max Verstappen è riuscito a restare nella stessa orbita, pagando però tre decimi di distacco. Terzo un eccellente Oscar Piastri, che si conferma l’uomo di punta McLaren in questo avvio di weekend, mettendo in ombra un Lando Norris (7°) apparso ancora opaco.

Ombre sulle Frecce d’Argento

La sorpresa (in negativo) arriva dal box Mercedes. Dopo un inizio di stagione dominato, le “frecce” sembrano aver smarrito la direzione:

Kimi Antonelli, l’enfant prodige e attuale leader del mondiale, ha chiuso con il 5° tempo e un volto scuro.Oltre al gap di sette decimi dalla vetta, l’italiano ha dovuto fare i conti con capricci tecnici della sua W17, che lo hanno costretto ai box prima del previsto.George Russell segue a ruota, a testimonianza di una Mercedes che, per ora, sembra soffrire il caldo e le novità portate dai rivali.

Buoni segnali da Gasly e dal debuttante Hadjar, entrambi in top 10, mentre Carlos Sainz chiude la decima piazza, faticando a trovare il ritmo del compagno di squadra.

Il paddock, intanto, guarda con ansia il cielo: il rischio di una tempesta tropicale per domenica aleggia sulla gara. La direzione corsa non esclude un anticipo dell’orario di partenza per evitare il peggio.

I tempi

Pos. Pilota Team Tempi/Distacchi – Gomme Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.310 (S) 41 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.297 (S) 41 3 Oscar Piastri McLaren +0.448 (S) 35 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.467 (S) 35 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.769 (H) 24 6 George Russell Mercedes +0.790 (S) 34 7 Lando Norris McLaren +0.898 (H) 35 8 Pierre Gasly Alpine +1.277 (S) 34 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.563 (S) 40 10 Carlos Sainz Williams +1.620 (S) 37 11 Franco Colapinto Alpine +1.705 (S) 33 12 Alexander Albon Williams +1.714 (S) 39 13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.781 (S) 35 14 Gabriel Bortoleto Audi +1.801 (S) 28 15 Nico Hulkenberg Audi +2.285 (H) 33 16 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.325 (S) 36 17 Liam Lawson Racing Bulls +2.338 (M) 41 18 Sergio Perez Cadillac +2.737 (S) 25 19 Fernando Alonso Aston Martin +3.283 (M) 29 20 Valtteri Bottas Cadillac +3.452 (S) 33 21 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.552 (S) 41 22 Lance Stroll Aston Martin +3.649 (S) 28

Il weekend Sprint non concede pause. Ecco quando sintonizzarsi (orari italiani):