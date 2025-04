Serie A – Roma – Juventus 1-1 , Shomurodov risponde a Locatelli

Nel posticipo della 31esima giornata di Serie A Roma e Juventus finisce 1-1.

Ritmi altissimi all’Olimpico, con la Juve vicinissima al vantaggio con Nico Gonzales l’argentno colpisce il palo , stessa sorte con il colpo di testa El Shaarawi. La Juve passa in vantaggio (40′): Kalulu mette un cross al centeo dell’area , Ndicka respinge di testa , Locatelli raccoglie, comtrolla e da oltre il limte lascia partite un destro potente che supera Svilar. Nella rirpesa Ranieri lascia negli spogliatoio Hummels per Shomurodov , l’uzbeko ripaga subito il tecnico giallorosso regalando al 49′ il pareggio che arriva sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra Ndicka di testa trova la respinta di Di Gregorio con l’uzbeko in agguato sulla ribattuta per l’1-1.

Un pari che permette a entrambe di restare in corsa per la Champions, con gli uomini di Tudor che agganciano momentaneamente il Bologna al quarto posto, giallorossi che vengono scavalcati dalla Lazio e ora sono settimi.

IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 1-1

Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6, Hummels 6 (1’st Shomurodov 7), Ndicka 6,5; Celik 6 (27′ st Nelsson 6), Koné 5, Cristante 5,5 (16′ st Gourna-Douath 6), Angelino 6; Soulé 6,5, El Shaarawy 6,5 (16′ st Paredes 6); Dovbyk 5,5 (40′ st Baldanzi sv)

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Nelsson, Salah-Eddine, Pisilli, Sangaré

Allenatore: Ranieri 6,5

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6,5, Veiga 6,5, Kelly 6; Weah 6 (23′ st Cambiaso 6), Locatelli 7 (31′ st Savona sv), Thuram 6, McKennie 6; Yildiz 6, Nico Gonzalez 6 (23′ st Koopmeiners 6); Vlahovic 5 (23′ st Kolo Muani 5,5)

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto Costa, Conceiçao, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula

Allenatore: Tudor 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 40′ Locatelli (J), 4′ st Shomurodov (R)

Ammoniti: Cristante (R), Veiga (J)