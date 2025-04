Serie A: Torino -Hellas Verona 1-1

Torino e Verona si dividono la posta in palio , allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-1 tra granata e scaligeri. Dopo un primo tempo senza emozioni il match prende quota nella rirpesa ,: Adams dal dischetto fallisce l’1-0 penalty respintoi da Montipò , l’estrema punizione concessa da Bonacina per fallo di mano di Sarr. La reazione del Verona è immediata, al 64′ Milinkovic -Savic sbaglia un rinvio e Sarr in pressione sul portiere granata mette la palla in rete.

Dura poco il vantaggio ospite , ci pensa Elmas al 67′ a rimettere il risultato in parita : il macedone scambia con Vlasic e di sinistro infila Montipò. Nel finale espulso Ricci per unbrutto fallo su Ajayi. Un punto a testa per Vanoli e Zanetti.

IL TABELLINO

Torino-Verona 1-1

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic ; Walukiewicz (1′ st Pedersen ), Maripan , Coco , Biraghi ; Ricci, Gineitis (19′ st Karamoh ); Vlasic (43′ st Linetty ), Casadei (25′ st Ilic ), Elmas ; Adams (25′ st Sanabria ).

Allenatore: Vanoli

Verona (3-5-2): Montipò ; Ghilardi, Coppoloa , Valentini ; Tchatchoua , Duda (43′ st Lazovic ), Dawidowicz , Bernede (35′ st Kastanos ), Bradaric ; Mosquera (26′ st Livramento ), Sarr (35′ st Ajayi ).

Allenatore: Zanett

Arbitro: Bonacina

Marcatori: 19′ Sarr (V), 22′ st Elmas (T)

Ammoniti: Gineitis (T), Livramento (V)

Espulsi: Ricci (T)