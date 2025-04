Conceiçao:”sbagliamo tanti gol”

Sergio Conceiçao, dopo il pareggio 2-2 contro la Fiorentina , punta il dito sugli errori individuali non solo quelli commessi dalla difesa:” Ci sono alcuni errori individuali, ma non solo in difesa. Abbiamo fatto errori non forzati dall’avversario e continuiamo ad avere comportamenti che stiamo cercando di migliorare. Anche a Napoli abbiamo preso un gol così (si riferisce a quello di Kean stasera e al Maradona a quello di Lukaku, ndr). Sono movimenti che si imparano da ragazzini. Però sbagliamo anche tanti gol e dobbiamo migliorare anche davanti. I primi 25′ sono stati brutti e il responsabile sono io, perché sono io l’allenatore”.