Paolo Zanetti in vista deolla sfuda contro il Torino ha parlato in conferenza stampa.- “Purtroppo in questya stagione ci sono verificati molti infortuni di giocatori ma siano stati bravi a lavorare nonoistante le importanti assenze”. “Anchhe a Torino avremo un’emergenza in mezzo al campo con giocatori adattati ma che dovranno dare tutto per la causa”. “L’assenza di Suslov è importante, mancheranno anche Niasse e Serdar, dobbiamo cercare di equilibrare la squadra, l’equilibrio è fondamentale”.