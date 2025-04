Matias Soulé è pronto alla sfida contro la sua ex squadfra : la Juventus.

“Per me questa è una partita speciale, sono stato cinque anni alla Juve. La Next Gen mi ha aiutato molto, giocando in Serie C sono molto migliorato fisicamente e tecnicamente – ha spiegato l’attaccante sudamericano in un’intervista a Calciomercato.com -.