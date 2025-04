De Zerbi:” Milan? Non ho parlato con nessuno . Voglio restare a Marsiglia”

Roberto De Zerbi , nonostante la sconfitta del Marsiglia contro il Reims , non affronta il discorso Milan:” “Oggi sono molto felice di essere l’allenatore del Marsiglia, perché adoro le sfide e le polemiche fanno parte del gioco – ha spiegato il tecnico del Marsiglia -. Ho vissuto una settimana difficile, come tutti gli altri, ma il mio compito è tirare fuori il meglio dai miei giocatori”.”Milan? Non ho parlato con nessuno – ha concluso De Zerbi -. Voglio restare qui”.