Dumfries , sul rientro i tempi sui allungano

L’esterno olandese ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato il ritardo nel recupero dall’infortunio che l’ha colpito nel match contro l’Atalanta il 16 marzo prima della sosta: “Il percorso di rientro è stato più duro del previsto: questo infortunio è più ostinato di quanto sperassi”, racconta Dumfries: “Sto facendo tutto il possibile per tornare più forte, anche se questo significa rispettare il processo e non affrettarlo. La natura ha i suoi tempi e io devo fidarmi di lei. Presto tornerò al mio posto. Fino ad allora, pazienza e duro lavoro. Il ritorno è in arrivo”